Entre 30 y 40 denuncias por maltrato animal recibe Ecología semanalmente, en Mazatlán

A través de su canal de atención ciudadana línea 072, la Dirección de Ecología Municipal recibe entre 30 y 40 denuncias por maltrato animal a la semana, mismas que han sido atendidas con charlas y compromisos de su dueños; así lo explicó la titular de la oficina, Monserrat Cortés.

Mencionó que afortunadamente estas denuncias no han llegado a significar crueldad animal ni necesitar la intervención de Fiscalía; sin embargo, se han presentado casos en que el animal está en completo abandono y no recibe los cuidados que se requieren.

“De denuncias que nos hacen formales por medio de nuestros canales de atención ciudadana, (recibimos) entre 30 a 40 a la semana. Esos son los que hacemos de atención. A lo mejor puede haber un poquito más que no alcanzamos a atender en la semana, pero priorizamos los casos que sean más urgentes”, indicó Cortés Echeagaray.

“Por ejemplo, pueden decirnos que hay un perro en una azotea o que está pasando sol, pues esos se priorizan como atención. También puede ser que anda paseando su perro sin correa; esos casos ya se valoran ante los casos más urgentes”.

Asimismo, ante la llegada de las altas temperatura, Cortés exhortó a las personas a tener una tenencia responsable de perros y gatos que vivan en sus domicilios; especialmente a aquellos que están en azoteas, patios o cocheras con el sol de frente y sin recibir agua en el día.

“La tenencia responsable implica tenerles un espacio digno, un espacio fresco con agua, comida, con sombra, espacio para recreación y que los saquen a ejercitarse por las mañanas o ya por las tardes que no estén haciendo sol. Mientras sigamos los pasos de la tenencia responsable no vamos a tener ningún problema con la integridad de nuestras mascotas”.

ATIENDEN CASO DE GATOS ABANDONADOS EN INFONAVIT PLAYAS

Luego de un caso en que vecinos de Infonavit Playas denunciaran el abandono de varios gatos en una vivienda, la directora de Ecología señaló que se dio atención al caso y se habló con el dueño para que retirara 12 gatos de la casa mientras hacía trabajo de mudanza.

“Sí, mira. Fuimos porque en el momento que salió la nota la vimos en redes sociales y decidimos atender. Cuando fuimos ya los vecinos nos dijeron que era el caso de otro vecino que se estaba cambiando de casa. Entonces, en lo que hacía toda su mudanza dejó a los gatos ahí. Y cuando fuimos ya no estaban; eran 12 gatos en total”.