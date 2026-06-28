$!Entre basura, contaminación e invasión, se encuentra actualmente el arroyo Jabalines

Entre montones de basura, descargas de aguas negras e invasión por personas en situación de calle, el arroyo Jabalines continúa presentando un grave problema de contaminación, especialmente en el tramo ubicado debajo del puente de la avenida Clouthier, entre los fraccionamientos La Foresta y San Fernando.
A pesar de las jornadas de limpieza que realizan autoridades y organizaciones ambientalistas cada mes, el cauce mantiene una importante acumulación de residuos plásticos que con el paso del tiempo, se han convertido en una imagen cotidiana para quienes transitan por la zona.
En el lugar pueden observarse botellas de plástico, latas, llantas, jabas de madera, bolsas negras, lonas, restos de muebles y todo tipo de desperdicios que permanecen atrapados entre la maleza del arroyo, formando extensos puntos de acumulación de basura.
A esta problemática se suma la contaminación provocada por descargas de aguas negras que desembocan desde una alcantarilla ubicada en la lateral del riachuelo. El agua del arroyo se muestra verdosa con fuertes olores fétidos, situación que preocupa a vecinos del sector por el riesgo sanitario que representa.
Otro de los factores que empeoran las condiciones del sitio, es la presencia de personas en situación de calle que utilizan el área como refugio. En los laterales del puente han instalado colchones, cajas y diferentes objetos recolectados de la basura, incrementando la cantidad de desechos acumulados.
Incluso, parte del cableado ubicado bajo el puente se encuentra cubierto con tenis, trapos, botellas y otros residuos que han sido colocados sobre los cables, los cuales lucen cada vez más vencidos, generando preocupación entre automovilistas y peatones por el riesgo de algún accidente.
De cara a la intensificación de la temporada de lluvias, habitantes de la zona advierten que la acumulación de basura podría obstruir el flujo del agua y generar problemas de inundaciones, además de seguir afectando la imagen y el medio ambiente del área.