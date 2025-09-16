$!Entre basura y desechos, continúa la contaminación en el fraccionamiento El Toro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de las lluvias que cayeron durante la noche de domingo y madrugada de lunes en la ciudad, la contaminación de basura y múltiples desechos regados por todas sus calles, sigue siendo una grave preocupación para los vecinos del fraccionamiento El Toro, quienes buscan ayuda de las autoridades.
Tras la denuncia ciudadana que compartieron a Noroeste hace unos días, vecinos de los departamentos ubicadas entre las calles Fermín Espinoza y Raúl Contreras, volvieron a reportar que el área de estacionamiento se ha convertido en un completo basurero debido a todos los desechos que se acumulan en él.
En el lugar, se pueden ver bolsas llenas de basura arrojadas desde hace días, ropa vieja, botellas de plástico, vidrios, cajas de cartones, pañales sucios y hasta colchones abandonados, los cuales comienzan a generar un hartazgo para los habitantes de El Toro, pues tienen que convivir con la contaminación a diario.
Cabe señalar que algunos vecinos denuncian la poca educación ambiental e higiene que tienen otros colonos de la zona, pues son ellos mismos los que depositan la basura en la calle en días en los que no pasa el camión. Esto provoca que lleguen animales como perros y pichones a desgarrar las bolsas y regar la basura por todos lados.
“Apenas denunciamos el otro día y resulta que ya dejaron otro colchón. La verdad que no se puede creer cómo pueden seguir contaminando nuestras casas. Además, aquí en el árbol ya agarrón para también seguir dejando sus bolsas de basura”, dijo una vecina inconforme de la situación.
Otro señalamiento que hacen los vecinos es el abandono de escombros y piedras en las calles frente a sus hogares, ya que cuentan que hicieron algunas trabajos de alcantarillado en la zona. Sin embargo, después de pavimentar de nueva cuenta, no sé llevaron el resto de materiales y objetos que dejó la obra.
Indican que la petición sigue siendo la misma; que el Gobierno Municipal pueda acudir al fraccionamiento El Toro para hacer una limpieza completa en el estacionamiento y calles del lugar; además de cortar el monte del parque para evitar que surjan mosquitos y otros insectos que puedan dañar a los niños mientras juegan y hacen deporte.