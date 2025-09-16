$!Entre basura y desechos, continúa la contaminación en el fraccionamiento El Toro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de las lluvias que cayeron durante la noche de domingo y madrugada de lunes en la ciudad, la contaminación de basura y múltiples desechos regados por todas sus calles, sigue siendo una grave preocupación para los vecinos del fraccionamiento El Toro, quienes buscan ayuda de las autoridades. Tras la denuncia ciudadana que compartieron a Noroeste hace unos días, vecinos de los departamentos ubicadas entre las calles Fermín Espinoza y Raúl Contreras, volvieron a reportar que el área de estacionamiento se ha convertido en un completo basurero debido a todos los desechos que se acumulan en él.











En el lugar, se pueden ver bolsas llenas de basura arrojadas desde hace días, ropa vieja, botellas de plástico, vidrios, cajas de cartones, pañales sucios y hasta colchones abandonados, los cuales comienzan a generar un hartazgo para los habitantes de El Toro, pues tienen que convivir con la contaminación a diario. Cabe señalar que algunos vecinos denuncian la poca educación ambiental e higiene que tienen otros colonos de la zona, pues son ellos mismos los que depositan la basura en la calle en días en los que no pasa el camión. Esto provoca que lleguen animales como perros y pichones a desgarrar las bolsas y regar la basura por todos lados. "Apenas denunciamos el otro día y resulta que ya dejaron otro colchón. La verdad que no se puede creer cómo pueden seguir contaminando nuestras casas. Además, aquí en el árbol ya agarrón para también seguir dejando sus bolsas de basura", dijo una vecina inconforme de la situación.










