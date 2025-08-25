$!Entre colores, libros y sueños, el profesor Joel dará la bienvenida a clases a sus alumnos

Peter Pan, Caperucita, el Principito, el Patito feo, Pinocho, la Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, entre otros personajes de célebres cuentos recibirán a los alumnos en su nuevo ciclo escolar del profesor Joel Ramos Zamudio, de los más creativos de la Escuela Primaria Justo Sierra, enclavada en la colonia López Mateos. El profesor señala en su intención del proyecto educativo de una generación que trae un atraso en su formación post pandemia y por tantos distractores para ser lector y escritor de los buenos desde la etapa inicial.

“Las generaciones hoy en día no leen, que hay un tema que se pronunció y se maximizó desde la pandemia. Yo por ejemplo, ahora que tuve el grupo, sí me llegó un niño con una lectura que yo decía, es que no es posible que los niños estén pasando de grado y que no tengan esas habilidades que son básicas de saber leer. Sí, se frustraron muchísimo. Entonces parece que ya hace muchos años que ya debiésemos de estar adelantados, pero no, realmente venimos peleando con un tema de rezago y luego llega la pandemia, ha sido muy complicado. El cambio de modelo educativo, también ha sido avasallante para nosotros como maestros y para la sociedad, entre las críticas por la falta de actualización. Entonces de esto se trata de seguir mejorando los métodos”, explicó.

¿Que busco? Se cuestionó asegurando que empezar el mejor capítulo de aventura aprendiendo juntos. ”La posibilidad de enseñarles a hacer magia a mis niños pero también de ser feliz haciendo lo que mas amo”, dedica la creación hecha entre las cuatro paredes de su aula.

Y así plasmando entre las cuatro paredes del salón de clases los personajes que marcaron la infancia, de no solo los niños sino de los padres de familia, abrirá las puertas del salón inspirado en las historias que le enseñaron a creer, que le dieron esperanza y que le recuerdan que lo imposible con esfuerzo siempre es posible. Porque en cada historia hay una lección para la vida, reiteró. ”Caperucita nos enseña que la prudencia y la valentía van de la mano; El Patito Feo nos recuerda que todos tenemos un tiempo para brillar y que la belleza real está en la transformación; Pinocho nos habla de la importancia de la honestidad; Cenicienta nos inspira a nunca perder la esperanza, incluso cuando todo parece perdido; y Peter Pan nos susurra que no dejemos morir al niño que llevamos dentro. Cada uno de estos relatos será un puente para motivar, inspirar y recordar a mis alumnos que, aunque el camino esté lleno de desafíos, siempre hay un final feliz para quienes creen y luchan por sus sueños”.

En entrevista para Noroeste, narró que durante tres semanas ideó su nueva temática para regalar a sus alumnos de quinto grado con la complicidad de los padres de familia y el apoyo del director del plantel, José Luis Pérez Echavarría. Ramos Zamudio inició trabajando en una escuela de nueva creación en Pradera Dorada, donde los niños tomaban clases en aulas de madera y lonas con piso de lodos y condiciones muy precarias, ante lo cual se puso como reto como levantar ese lugar buscando ayuda para mejorar el salón como un espacio cómodo, seguro y libre para trabajar y aprender.

“A partir de ahí surge esa iniciativa de cada año que tengo un grupo buscar esos espacios para transformarlos mejor”, expresó. Aclaró que lo invertido sale de su bolsa y el apoyo de los padres de familia y el director. Después fue enviado a una escuela en la zona rural de Badiraguato, dónde encontró una comunidad con alto grado de marginación a las orillas con casas de lámina y de igual manera se movilizó pidiendo ayuda para que los alumnos aprendan y se motiven con los cuentos, llevándolos a concursar en los Cuenta Cuentos y ganando cuatro primeros lugares consecutivamente hasta la fecha.