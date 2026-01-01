$!Entre colores y baile, Mia e Itzayana esperan con ilusión a los Reyes Magos

Con la cercanía de la celebración del Día de los Reyes Magos, la ilusión se hace presente entre los más pequeños, y este entusiasmo se refleja con claridad en los deseos de Mia Isabella e Itzayana, dos niñas que esperan con emoción la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Con tan solo 3 años, Mia Isabella ha desarrollado un enorme gusto por dibujar y colorear, dos actividades a las que suele dedicarle gran parte de su tiempo libre, dejando volar su imaginación y creatividad. Para la pequeña, el Día de Reyes representa una fecha especial, llena de juegos y sorpresas, donde la imaginación y la alegría ocupan un lugar principal, sobre todo por la emoción de convivir en familia y disfrutar de esta tradición.

Es por eso, que, durante esta temporada, en su lista de deseos hacia los Reyes Magos, Mia pide recibir muñecas y una bicicleta, la cual le gustaría que fuera de Hello Kitty, para continuar disfrutando de esta celebración junto a sus familiares más cercanos. Por su parte, Itzayana, de apenas 2 años, mostró gran entusiasmo al hablar de lo que espera recibir en esta tradicional fecha, donde sus deseos están enfocados en juguetes relacionados con Hello Kitty. Siendo su personaje favorito, Itzayana no tiene preferencia por el tipo de juguete que reciba, desde muñecos o peluches, kits de cocina y figuras armables, hasta casitas y accesorios de este ícono de la cultura pop.