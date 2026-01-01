$!Entre colores y baile, Mia e Itzayana esperan con ilusión a los Reyes Magos

Con la cercanía de la celebración del Día de los Reyes Magos, la ilusión se hace presente entre los más pequeños, y este entusiasmo se refleja con claridad en los deseos de Mia Isabella e Itzayana, dos niñas que esperan con emoción la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Con tan solo 3 años, Mia Isabella ha desarrollado un enorme gusto por dibujar y colorear, dos actividades a las que suele dedicarle gran parte de su tiempo libre, dejando volar su imaginación y creatividad.
Para la pequeña, el Día de Reyes representa una fecha especial, llena de juegos y sorpresas, donde la imaginación y la alegría ocupan un lugar principal, sobre todo por la emoción de convivir en familia y disfrutar de esta tradición.
Es por eso, que, durante esta temporada, en su lista de deseos hacia los Reyes Magos, Mia pide recibir muñecas y una bicicleta, la cual le gustaría que fuera de Hello Kitty, para continuar disfrutando de esta celebración junto a sus familiares más cercanos.
Por su parte, Itzayana, de apenas 2 años, mostró gran entusiasmo al hablar de lo que espera recibir en esta tradicional fecha, donde sus deseos están enfocados en juguetes relacionados con Hello Kitty.
Siendo su personaje favorito, Itzayana no tiene preferencia por el tipo de juguete que reciba, desde muñecos o peluches, kits de cocina y figuras armables, hasta casitas y accesorios de este ícono de la cultura pop.
Entre los principales pasatiempos de la pequeña, se encuentra el gusto por bailar, actividad que realiza con gracias y entusiasmo, pero que, sobre todo, disfruta de manera constante, reflejando su energía y alegría natural.
Ambas niñas, desde su propia etapa de crecimiento, representan la esencia del Día de Reyes, donde la ilusión, inocencia y la importancia de mantener las tradiciones que fortalecen la convivencia familiar y el valor de la infancia, son eje central.
En sus palabras, expresiones y gestos, se confirma que, más allá de los regalos, esta celebración sigue siendo para ellas un momento significativo para soñar y compartir en familia.
FAMILIAR
El familiar de Mia Isabella e Itzayana es su abuelo, Rafael de Jesús Alvarado Flores, quien fue víctima de desaparición forzada desde octubre del 2022 y que actualmente se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.