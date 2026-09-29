$!Entre cuestionamientos y exigencias de transparencia reasigna Cabildo $10 millones para medicamentos del ‘Hospitalito’

Entre exigencias de transparencia y señalamientos de falta de convocatoria, el Cabildo de Mazatlán autorizó 10 millones de pesos para reforzar la compra de medicamentos, en medio de las protestas de trabajadores municipales por las carencias del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, durante una sesión en la que la regidora Fabiola Torres Torres denunció que no fue convocada a analizar el dictamen en la Comisión de Hacienda. La propuesta obtuvo ocho votos a favor y uno en contra durante la sesión extraordinaria número 34, a la que asistieron nueve de los 14 integrantes del Cabildo, según hizo constar el secretario del Ayuntamiento. Según información compatida en la sesión, los recursos serán concentrados en la partida denominada Medicamentos Almacén mediante reducciones a nueve conceptos del presupuesto municipal. Entre estos nueve conceptos se encuentran presupuesto destinado a alimentos, impresión de documentos, viáticos, atención a invitados especiales, congresos y convenciones, arrendamientos de oficina, estudios y proyectos, difusión social y honorarios profesionales. Antes de la votación, Torres Torres pidió dejar asentado en acta que, aunque su nombre aparecía en el documento por pertenecer a la Comisión de Hacienda, no participó en su elaboración ni lo firmó.

“Mi nombre aparece en este documento por ser integrante de la Comisión de Hacienda, sin embargo, yo no firmé el dictamen, no participé en su análisis y no fui convocada a una sesión de comisión para discutirlo y votarlo”, comentó. La regidora aclaró que su inconformidad se centraba en el procedimiento y en la necesidad de conocer el destino del dinero, además de garantizar que las partidas sujetas a recortes conservaran recursos suficientes para cubrir sus compromisos durante el resto del ejercicio. “Yo también voy al hospitalito, también quiero medicamentos, pero quiero garantizar que el destino de ese recurso sea el correcto”, declaró. Torres Torres planteó que primero debía convocarse a la comisión, entregarse la información y discutirse la propuesta antes de someterla al Pleno, al considerar que la necesidad de adquirir medicamentos no eximía al Ayuntamiento de cuidar la forma en que se autoriza el uso del dinero público. “La transparencia empieza desde el momento en que decidimos cómo y por qué movemos el dinero de las y los mazatlecos”, dijo. En respuesta, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez sostuvo que se habían realizado sesiones plenarias con integrantes del Cabildo y que la regidora contaba con la documentación necesaria para conocer el asunto sometido a votación.

“Es su opinión, la respetamos, mas no concuerda con lo que se está viendo. “Incluso usted recibió en esta sesión extraordinaria la documentación donde puede informarse sobre lo que vamos a votar el día de hoy”, señaló. Más adelante, Palacios Domínguez explicó que Torres Torres había presentado un oficio para justificar su ausencia en una sesión solemne anterior, por lo que se pensó que tampoco acudiría a la reunión en discusión. “Solamente hacer la precisión que la regidora Fabiola Torres Torres, en la sesión pasada que tuvimos del acto solemne, metió un oficio para faltar. Por eso, fue que pensábamos que no iba a asistir a esta reunión”, declaró. Palacios Domínguez agregó que la celebración de la sesión extraordinaria había sido abordada en la reunión de Concertación Política de esa mañana y defendió que el procedimiento se realizaba con la información correspondiente. “Esta sesión se celebra en tiempo y en forma, con la información pertinente para todas y todos los regidores y para ser sometida a su votación”, afirmó. Por su parte, el coordinador de la Comisión de Hacienda, Yeser Yael Martínez Otero, explicó que la reasignación respondía a una solicitud del tesorero para contar con suficiencia presupuestaria y cumplir las obligaciones del año, además de atender las necesidades relacionadas con medicamentos. Martínez Otero sostuvo que el tema ya se había discutido en reuniones plenarias y reconoció que no se realizó una invitación formal a Torres Torres para la reunión de comisión del día anterior. “No se hizo una invitación como tal formal porque era un tema que ya había estado siendo discutido en diferentes sesiones plenarias abiertamente, no solamente con los y las regidoras, sino con las diferentes direcciones”, declaró.

En una intervención posterior, señaló que no pudieron localizar a la regidora porque no se encontraba físicamente en el lugar, aunque consideró que el contenido del dictamen era claro y que la discusión ya se había agotado. Asimismo, la regidora My-lai Quintero Beltrán, también integrante de la Comisión de Hacienda, respaldó el trabajo previo y aseguró que se había acordado mantener abiertas las mesas para revisar las necesidades y propuestas de los ediles. “Tuvimos mesas de trabajo donde acordamos que iban a estar abiertas, constantes, para que en cualquier momento, cuando fuera necesaria la asistencia de cualquiera de nosotros, pudiéramos acudir para ver las necesidades y las diferentes propuestas que lleváramos a la mesa”, mencionó. Quintero Beltrán afirmó que se realizaron ajustes al dictamen a partir de observaciones y precisó que la función del Cabildo era autorizar la reasignación, mientras que correspondería a Tesorería efectuar los pagos pertinentes. “Nosotros aquí solamente estamos autorizando la reasignación de recursos y yo creo que eso queda más que claro en el documento que cada uno de nosotros tenemos aquí”, manifestó. Sin embargo, Torres Torres replicó que las reuniones mencionadas correspondían a otro dictamen, relacionado con una deuda aproximada de 18 millones de pesos, y no a la propuesta de destinar 10 millones a medicamentos.