$!Entre daños y rescate de embarcación, persiste fuerte oleaje en Mazatlán

Daños en aproximadamente cuatro establecimientos cercanos al Monumento al Pescador, tramos de playa cubiertos por el mar y el auxilio a una embarcación en las inmediaciones de Isla de la Piedra forman parte de las afectaciones por el fuerte oleaje y la marea alta que persisten en Mazatlán. Durante un recorrido por el malecón se observó que el agua continúa alcanzando espacios habitualmente utilizados por visitantes para permanecer sobre la arena, mientras algunas áreas se encuentran cerradas por el Escuadrón de Salvamento Acuático debido al riesgo para los bañistas.





En las inmediaciones del Monumento al Pescador se observaron daños en aproximadamente cuatro establecimientos ubicados junto a la playa, aunque no se cuenta con una estimación económica de las afectaciones. De igual forma se observó que algunas olas impactaban contra el muro de contención y arrojaron agua y arena sobre el malecón, alcanzando parte del área destinada al tránsito peatonal.





Además, en algunos puntos, el avance del mar cubrió por completo la franja de arena e impidió que los turistas utilizaran esos espacios para realizar actividades recreativas. Ante estas condiciones y las restricciones de acceso, visitantes han optado por recorrer otros atractivos del puerto, entre ellos el mirador, el Faro y el Centro Histórico.

Auxilian a tripulantes de embarcación El fuerte oleaje también complicó el regreso a tierra de una embarcación menor en las inmediaciones de Isla de la Piedra, cuyos tripulantes fueron auxiliados por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de Marina. De acuerdo con información del Gobierno Municipal, tras recibir el llamado de alerta, los rescatistas se trasladaron a bordo de motos acuáticas para realizar una valoración inicial y apoyar a las personas que se encontraban en la embarcación, entre ellas tres adultos mayores.