$!Entre flores y recuerdos, familias visitan los panteones de Mazatlán en el Día de Todos los Santos

MAZATLÁN._ Cientos de personas visitan este 1 de noviembre los diferentes panteones de Mazatlán para conmemorar el Día de Todos los Santos, dedicado a quienes fallecieron siendo menores de edad. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tanto al interior como al exterior de los camposantos, niños, adolescentes y adultos acuden a limpiar las tumbas, llevar flores o globos y figuras para sus “angelitos”. Érika Sánchez comentó que asistió este domingo a la tumba donde están sepultados el papá de su suegra y su niña, quien falleció en 1996 al poco tiempo de nacida. “Falleció a los tres meses y medio, es una angelita, siempre le arreglamos así como estamos arreglando, con figuritas”, expresó en el Panteón Renacimiento. “La visitamos año tras año y el fin de semana, el domingo, porque también tenemos, pero en el otro panteón al abuelo de la niña, a mi esposo, mañana (2 de noviembre) también venimos, pero de aquí ahorita nos vamos al otro panteón y le arregla también, no hay fecha para recordarlos”.









Por su parte, Carolina Delgado dijo que desde que tiene uso de razón cada año acude al panteón a acompañar a su hermana al sepulcro de su sobrina, pero ahora también va a donde está sepultado su niño. “A la niña, por ejemplo, este año le traje vaquitas; a mi niño, de toritos, de Toy Story, de cositas para niño, siempre trato de que sea para niña y para niño. Mi niño falleció en el 2019, vivió 36 horas, recién nacido, es mi bebé”, manifestó. “Para mí es importante porque hay mucha gente que no, en el caso de mi niño, mucha gente lo toma como que no pasó y para mí sí, fueron horas, segundos, yo siempre lo recuerdo y más estos días se los dedico especialmente a él”.









En tanto, Sandra Yaneth Flores Haro acudió a la tumba donde están sepultados su hijo y su papá, Ángel de Jesús Yáñez Flores y Jesús Flores Osuna, quienes fallecieron a los 20 y 80 años de edad, respectivamente. “Pude venir ahora, de hecho vengo a pintarles las letras porque ya están desgastadas y ahorita voy y les compro flores también. Mi hijo ahora cumple siete años (de haber fallecido) y mi papá en agosto cumple cinco años”, agregó. Sandra Yaneth precisó que además de acudir el Día de Muertos, los visita en otras fechas durante el año. “Vengo en los cumpleaños de ellos, el día de ellos y así, cuando cumplen aniversario. (Me parece bien celebrar el Día de Muertos), bien porque así se recuerda a los seres queridos”, añadió tras manifestar que también inculca a sus descendientes el visitar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron.









Durante la mañana de este 1 de noviembre, poco a poco comenzaron a llegar personas a los panteones públicos y privados de la ciudad a dejar flores, globos o figuras a las tumbas de sus seres queridos, algunos especialmente por quienes fallecieron siendo menores de edad. Para otras personas fue el día que pudieron hacerlo y también llevaron flores para quienes fallecieron ya siendo adultos, como parte de la celebración del Día de los Fieles Difuntos que será este lunes 2 de noviembre.







Tanto en el interior como en el exterior de los camposantos se implementó un fuerte operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, así como del Ejército y la Secretaría de Marina para garantizar la seguridad de quienes visitan a sus seres queridos. Vendedores de flores manifestaron que durante la mañana fue poca la afluencia de personas al Panteón Municipal 4 o Jardín, pero esperan que durante la tarde de este domingo y el lunes la asistencia se incremente y, con ello, las ventas de flores. Los ramos van de los 120 pesos a arreglos de 350, 400 pesos o más, dependiendo del tamaño y la calidad del producto.