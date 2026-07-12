$!Entre la falta de justicia y pocas respuestas, ‘Por las Voces sin Justicia’ recuerda a Alejandro a seis años de su desaparición

Ante una búsqueda que sigue sin respuesta, integrantes del colectivo ‘Por las Voces sin Justicia’ conmemoraron este domingo el sexto aniversario de la desaparición de Alejandro Martínez Carrizales, cuya ausencia dio origen al movimiento de búsqueda ‘Por las Voces sin Justicia’, que apoya a familiares de personas desaparecidas en Mazatlán. La ceremonia religiosa se celebró en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, donde familiares, amigos e integrantes de otros colectivos se reunieron para honrar la memoria y mantener viva la esperanza de localizar al joven piloto, privado de su libertad el 12 de julio de 2020. Al concluir la misa, la familia de Alejandro, encabezada por su hermana Alejandra Martínez Carrizales y su madre, Marisela Carrizales, salió al atrio de la Catedral para realizar un homenaje simbólico, en el que lanzaron globos blancos al cielo mientras sostenían un pequeño avión de flores, en alusión a la profesión de Alejandro.







Alejandra Martínez recordó que fue precisamente aquel 12 de julio de 2020 cuando siete hombres armados que viajaban en motocicletas privaron de la libertad a su hermano, hecho que marcó el inicio de una búsqueda que continúa hasta la fecha sin obtener grandes respuestas de su paradero. “Desde entonces no sabemos absolutamente nada de él y a partir de ahí es cuando se forma el colectivo ‘Por las Voces sin Justicia’, a razón de buscarlo”, expresó Alejandra, quien también reconoció que han sido seis años marcados por el dolor, pero también por el compromiso de ayudar a otras familias. “Han sido años muy difíciles para nosotros como familia porque hemos encontrado a otras víctimas; las hemos entregado con su familia y afortunadamente Dios nos ha dado la dicha de poder encontrarles. Sin embargo, no hemos encontrado a mi hermano; entonces es muy difícil estar en esta lucha, que pase el tiempo y no encuentres a tu familia”, lamentó.







