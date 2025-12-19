$!Entre luces, fiesta y diversión, inauguran la Villa Navideña 2025 en el Parque Central de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un espectáculo artístico y un encendido de luces que sorprendió a chicos y grandes, este viernes se inauguró oficialmente la Villa Navideña 2025 en el Parque Central.









En el lugar, cientos de mazatlecos pudieron disfrutar de las diferentes atracciones que permanecerán abiertas al público hasta el próximo 6 de enero. Acompañada por el Diputado Manuel Guerrero y el regidor Heriberto Reséndiz, la Alcaldesa Estrella Palacios fue le encargada del encendido oficial que iluminó por completo el antiguo Bosque de la Ciudad con miles de foquitos y luces de colores, dando paso a la popular fiesta de Navidad.









La Presidenta Municipal saludó a los presentes y se dijo alegre de estar juntos en una tarde tan especial para todos los mazatlecos. “Quiero pedirles que hagan de este lugar un espacio de recuerdos, caminen juntos, rían, abrácense, tómense fotos, acompáñense; que cada momento que vivan aquí se quede guardado en el corazón de sus familias, porque al final lo más valioso de estas fechas no es lo que vemos, sino lo que sentimos y lo que compartimos. Que esta Villa Navideña sea el escenario de recuerdos que duren para toda la vida y que sea un abrazo de luz para todas y todos nosotros”, dijo. Durante la ceremonia de apertura también se realizó una presentación artística titulada “La Estrella y la Navidad”, por estudiantes de la Academia Astro Dance. Además, los pequeños disfrutaron del show navideño de “MazFest”, en el que fueron protagonistas Santa Clos, El Grinch y “Los Quién”.









Al igual que otros años, la Villa Navideña 2025 es gratuita para todos los mazatlecos y turistas, quienes podrán encontrar en ella paradores fotográficos, área de comida, pista de hielo y el famoso trineo de Santa Clos donde los pequeñines podrán tomarse la foto del recuerdo con “San Nicolás”. Además, la Villa cuenta con juegos mecánicos para chicos y grandes, los cuales tienen un costo de 50 pesos para niños y 70 pesos para adultos. Asimismo, en el Parque Central este año se colocó un gran pino de Navidad de 15 metros de alto, así como un nacimiento de gran tamaño.







