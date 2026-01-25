$!Entre maleza, basura y contaminación se encuentran las instalaciones del antiguo Hospital General, en Mazatlán

Convertidas en una zona de contaminación y completo abandono, se encuentran actualmente las antiguas instalaciones del Hospital General de Mazatlán, ubicadas en la colonia Santa Elena, una situación que ya comienza a generar molestias e inconformidad entre los vecinos del sector. Aunque el predio se mantiene cercado y fuera del acceso al público, tanto en el interior como en el exterior del recinto es evidente el deterioro del inmueble, con paredes cubiertas de grafiti, actos de vandalismo, maleza crecida y una gran cantidad de basura esparcida por todo el lugar.











Durante un recorrido realizado la mañana de este domingo, por Noroeste, se constató la presencia todo tipo de desechos, animales muertos dentro de bolsas, conchas de ostión arrojadas en la vía pública, así como muebles viejos, colchones y llantas acumuladas en montones de basura. La contaminación es notoria en todas partes del recinto, provocada principalmente por personas que tiran sus desperdicios a cualquier hora del día, pero también por el evidente abandono que, aseguran vecinos, las autoridades han permitido, pues el lugar no ha recibido mantenimiento desde hace varios años.









