$!Entre monte y abandono se encuentran las instalaciones del viejo Hospital General

A más de cinco años de que se inauguró el nuevo Hospital General en la avenida Óscar Pérez Escobosa, dejando sin funcionar el antiguo nosocomio de la colonia Santa Elena, sus instalaciones se encuentran en abandono y sin recibir ningún mantenimiento por parte de alguna instancia de Gobierno.

Cercado por una malla ciclónica en sus alrededores, el antiguo Hospital General “Dr. Martiniano Carnaval” está rodeado de monte, ramas y frondosos árboles que casi tapan la fachada, ya que es imposible acercarse a ver su interior, el cual se presume ha sufrido de constante vandalismo en los últimos años.

Los cuidadores del lugar comentaron a Noroeste que el lugar está lleno de alimañas como culebras, alacranes y demás insectos peligrosos que, ante la poca atención que las autoridades le ponen al inmueble, hicieron de la zona su hogar; por lo que no es muy recomendable estar cerca de dicho monte.