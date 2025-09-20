$!Entre monte y abandono se encuentran las instalaciones del viejo Hospital General

A más de cinco años de que se inauguró el nuevo Hospital General en la avenida Óscar Pérez Escobosa, dejando sin funcionar el antiguo nosocomio de la colonia Santa Elena, sus instalaciones se encuentran en abandono y sin recibir ningún mantenimiento por parte de alguna instancia de Gobierno.
Cercado por una malla ciclónica en sus alrededores, el antiguo Hospital General “Dr. Martiniano Carnaval” está rodeado de monte, ramas y frondosos árboles que casi tapan la fachada, ya que es imposible acercarse a ver su interior, el cual se presume ha sufrido de constante vandalismo en los últimos años.
Los cuidadores del lugar comentaron a Noroeste que el lugar está lleno de alimañas como culebras, alacranes y demás insectos peligrosos que, ante la poca atención que las autoridades le ponen al inmueble, hicieron de la zona su hogar; por lo que no es muy recomendable estar cerca de dicho monte.
Señalaron que el antiguo Hospital General tiene años sin que se corte el césped o sin recibir algún tipo de limpieza; pues cabe recordar que recién se hizo la mudanza a la Marina, los vecinos reportaron que el inmueble sufrió vandalismo y robos de camas, aparatos eléctricos y hasta cableado.
En tanto, el único edificio o locación que todavía funciona dentro del perímetro del antiguo hospital es el que se encuentra en la entrada del estacionamiento, mismo que funge como Centro de Vacunologia; es decir, ahí se guardan las vacunas y de ahí se distribuyen a los otros centros médico. Anteriormente era una Unidad de Hemodiálisis.
Cabe mencionar también, que el hoy abandonado y descuidado Hospital General estaba planeado hace años para convertirse en una nueva clínica familiar del IMSS; sin embargo ese proyecto nunca llegó a concretarse en el lugar. En tanto, también se habló que su zona podría ser útil para la construcción de un nuevo IMSS-Bienestar, pero se fueron por otro sector.