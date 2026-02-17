$!Entre música y color, despiden el Carnaval de Mazatlán 2026

Mazatlecos y turistas despidieron este martes el Carnaval 2026 con la alegría de la música y coloridas comparsas. El segundo y último desfile del festejo llenó el malecón de Mazatlán con familias foráneas y de casa, quienes disfrutaron bailando al son de la banda sinaloense.

Turistas como doña Graciela Durán, quien llegó desde el viernes junto a su familia de Durango, tuvieron dudas de venir por la situación de violencia en el puerto y en Sinaloa en general. Sin embargo, no pudieron desaprovechar la cartelera de artistas anunciados y se sumaron a la gran fiesta de los mazatlecos, expresó. “Mira, nosotros cada que podemos venimos porque nos gusta mucho Mazatlán y si venimos en el Carnaval del año pasado, no podíamos perdernos el de ahora. Híjole, es que ahora sí le invirtieron mucho en bandas y artistas y eso atrajo a mucha gente, a pesar de todo lo malo que se dice allá”, dijo Graciela.

Tras un recorrido realizado por Noroeste a lo largo del malecón, se constató que para disfrutar del segundo desfile se apostaron diversas familias por camellones de la Avenida del Mmar, en pareja y grupos de amigos, los cuales algunos se vinieron en caravanas para cuidarse entre sí mismos. Mientras la familia de Rosy Alcaraz, originaria de Torreón, aseguraró que este desfile ha sido el mejor que recuerdan, porque fue más colorido, luminoso y ordenado.