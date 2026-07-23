Entre polémica impiden por segunda ocasión poner en orden del día del Cabildo tema de cambio de giro de local en Mercado ‘Pino Suárez’

Por segunda sesión ordinaria de Cabildo en el mes no se subió al orden del día este jueves el tema de cambio de giro de un local comercial en el Mercado Municipal “José María Pino Suárez” como ya lo ordenó un Juez, lo que desató la polémica.

Ahí la Regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, expuso que el miércoles la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, en reunión de concertación política dio su voto a favor para que este dictamen de mercados se subiera al orden del día de la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves, pero ya en la sesión votó en contra de subir este tema que está pendiente desde el 2022.

“Y yo le hice una muy puntual precisión a la Presidenta Minerva Osuna, le pedí congruencia, no la tiene, porque hay un oficio de cuando ella fue Síndica Procuradora y hoy con la responsabilidad que a usted le toca, las notas que le dé el Secretario (del Ayuntamiento) no van a ser suficientes para que usted pueda defender que dijo ayer una cosa y aquí esté haciendo otra Presidenta”, recalcó Chiollet Morán.

“Hay que tener palabra, eso habla mal de las personas que son solo membrete de una investidura que es transitoria, yo creo que las personas en la vida política tenemos oportunidad de pasar y otras de quedarnos, pero la diferencia está en cómo pasas y en cómo te quedas, no deje usted que la Presidenta con licencia siga manipulando el orden del día de una agenda política ni de una sesión”.

En tanto que la Regidora y presidenta de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán, también dijo que es vergonzoso que los acuerdos tomados en la reunión de concertacesión no se cumplan porque se habla de caballeros y de damas y la palabra es con lo que más valía tiene una persona.

“Así es que ojalá que les podamos dar respuesta a los locatarios que el día de hoy se encuentran aquí y que se den cuenta que no es la primera vez que esta voz y de muchos de los compañeros estamos siempre velando por el bienestar y sobre todo por la buena armonía de lo que son los mercados”, añadió Quintero Betlán, momentos antes que por mayoría de seis votos contra cinco se evitó tratar ese tema en la sesión ordinarias realizada de 10:00 a cerca de las 12:00 horas.

“Es triste el espectáculo que estamos dando ya por segunda ocasión en el término de no ponernos de acuerdo en el orden del día cuando hay temas que han cumplido su proceso, que han cumplido su trámite administrativo interno”, dijo el Regidor por Morena, Geovani Gamaliel González Zataráin.

“Y hoy entramos otra vez a la discusión sobre un dictamen, que para esos mismos efectos de discusión, análisis se bajó la sesión anterior en donde incluso, de igual forma expuso que era necesario se atendiera y se sometiera al pleno del Cabildo su dictaminación, y por qué razón, porque es derivado del cumplimiento de una resolución administrativa, independientemente de los intereses que pueden existir y que se estén reflejando en esta discusión”.

Tras la negativa para que se tocara este tema en la sesión de Cabildo, locatarios presentes mostraron su inconformidad y se retiraron del lugar.

“Es lamentable que teniendo un dictamen técnico jurídico de parte de la maestra Minerva en su función de Síndico Procuradora, donde dice que no es procedente el cambio de giro por violentar el Reglamento de Mercados ahorita vote a favor de que se baje ese dictamen”, dijo el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal "José María Pino Suárez", Roberto Vega.

“Aquí los compañeros están inconformes, lo único que piden es legalidad y respeto y la verdad que es lamentable que tomen al Mercado como rehén por favores políticos, lo que menos les interesa es el Mercado y aquí queda demostrado”.

Recordó que el tema es una solicitud de cambio de giro que tiene una demanda desde hace cuatro años y en la cual el Juez ya dictó sentencia que se tiene que subir al pleno del Cabildo, inclusive ya hay una multa por eso de más de mil pesos y en las dos últimas sesiones ordinarias se ha bajado del orden del día y lo que se pide nada más es que se cumpla con el Reglamento de Mercados.

“Solicitaron un cambio de giro de frutería a tienda de ropa y artesanías, lo cual es improcedente por el Reglamento de Mercados, la multa es de más de mil y tantos pesos (por no subir la resolución del Juez al pleno del Cabildo), pero no se debe pagar del erario público, así sean cinco pesos no tiene por qué pagarlo el erario público”, reiteró Roberto Vega.