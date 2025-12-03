$!Entre risas y diversión, niños y jóvenes con discapacidad disfrutan de fiesta en el Teodoro Mariscal

Entre risas, actividades llenas de energía y un ambiente de total inclusión, cientos de niños, niñas y jóvenes porteños celebraron este martes el Día Internacional de las personas con discapacidad, gracias a un colorido evento organizado por el Gobierno Municipal Teletón Mazatlán y DIF Sinaloa. El Estadio Teodoro Mariscal se transformó en un enorme parque de juegos donde los pequeños pudieron disfrutar de zonas de baile improvisado, karaoke, juegos de destreza, rompecabezas, pinturas y hasta un divertido boliche que mantuvo a muchos en fila esperando su turno para jugar.

Mientras que uno de los puntos más buscados fue la cámara 360, donde los participantes posaron entre risas para capturar el mejor recuerdo del día dentro del inmueble beisbolero, pues Venados de Mazatlán también se sumó a la fiesta. Acompañados por sus padres, los menores pasearon de una actividad a otra sin perder el entusiasmo. Tras cada juego, podían pasar por un pequeño refrigerio que los ayudó a recuperar energía y así continuar disfrutando de la mañana, el cual aún les tenía muchas sorpresas preparadas. Además del ambiente festivo, las familias recibieron donativos como sábanas, almohadas y artículos de despensa para sus hogares. Y como broche final, ningún niño se quedó sin su regalo, como juguetes, libros para colorear y su bolsas de dulces que rápidamente encendió la alegría de los niños.

La celebración también contó con la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios y la directora de DIF Sinaloa, Eneyda Rocha, quienes caminaron entre las actividades saludando a los niños, conviviendo con sus familias y celebrando junto a ellos el Día Internacional de las personas con discapacidad. ”Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y quisimos conmemorarlo con mucha fiesta, con mucha alegría y justamente el Estadio Teodoro Mariscal, el Grupo de Venados nos abre sus puertas para poder hacer esta celebración”, dijo María Gutiérrez, directora de CRIT Sinaloa. ”Hoy es un día en donde queremos que se visibilice a las personas con discapacidad, pero también que se visibilice a todas las instituciones, que ofertamos servicios en el día a día. En el caso de CRIT Sinaloa, que depende de Teletón, estamos también atendiendo anualmente un aproximado de 550 niños y niñas”, añadió.