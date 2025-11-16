$!Entre ruinas y olor a quemado, así quedó la taquería que explotó en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras el incendio y explosión en una taquería de la Avenida del Mar que cobraron la vida de tres personas el sábado, en el lugar yacen este domingo las ruinas y escombros quemados del negocio, el cual se mantiene acordonado con cintas de seguridad para impedir al acceso. Entre un fuerte olor a quemado y las marcas de la devastación de las víctimas en la calle, el establecimiento muestra restos de la pequeña cocina, así como muebles consumidos por las llamas, además de la carreta de acero inoxidable que apenas resistió el incendio, algo que no pasó con las láminas del techo.

Las huellas del concreto quemado y los restos de grasa en la banqueta llaman la atención de locales y turistas, que al caminar por el malecón se detienen a observar o tomar imágenes del lugar. El negocio, ubicado sobre la Avenida del Mar, casi a esquina con la calle José Ángel Ferrusquilla, también provocó desperfectos en los locales vecinos, ya que un expendio de cerveza a un costado también se mantuvo cerrado este domingo, además de tener cintas de precaución.