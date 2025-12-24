$!Entre sirenas y esperanza, Bomberos de Mazatlán cambian el festejo por el servicio de guardia en Nochebuena

Mientras en muchos hogares del puerto la noche del 24 de diciembre transcurre entre cenas familiares y abrazos, en las estaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, la Navidad se vive de otra manera, pues ahí, con el equipo listo y la atención permanente, jóvenes como David Gutiérrez Hernández reciben la medianoche en guardia, conscientes de que la ciudad no duerme y que cualquier llamada puede marcar la diferencia. Para David, integrante del cuerpo de bomberos desde hace seis años, cumplir con la guardia del 24 para amanecer el 25 de diciembre, tiene un significado profundo y contradictorio. Por un lado, reconocer que es una de las noches más difíciles, especialmente ahora que es padre y debe dejar a su familia para cumplir con su deber. Por otro, asegura que la satisfacción de servir y ayudar a la ciudadanía supera el sacrificio personal, pues esta es una vocación que, aunque exige renuncias, también llena de sentido cada jornada. “Es una labor difícil, porque implica dejar a la familia de lado en una fecha tan importante, especialmente para quienes tenemos hijos, pero al mismo tiempo, es muy satisfactorio poder ayudar a la ciudadanía en algo que hacemos por vocación”, comentó.

“Tengo seis años dentro del cuerpo de bomberos en Mazatlán y es un trabajo que realizamos con mucha entrega y compromiso”, agregó. Esta no es la primera vez que David pasa fechas importantes dentro de la estación, a lo largo de sus años en esta institución, ha cubierto guardias tanto en Navidad como en Año Nuevo. Para David, antes resultaba más sencillo, pero hoy, con un hijo esperándolo en casa, la ausencia le pesa más, sin embargo, cuenta con el respaldo de su familia, que comprende y valora la labor que realiza, sabiendo que su trabajo es una forma directa de cuidar a otras familias mazatlecas. “Cada año normalmente nos toca cubrir una fecha importante, ya sea el 24 o el 31 de diciembre; antes era más sencillo, pero ahora que tengo un hijo, la guardia de Navidad se vuelve más complicada”, expresó. “Afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia, saben que es una labor noble y que estamos ayudando a otras personas”, añadió. David expresó que durante estas fechas, entre las emergencias más comunes por atender son los incendios en casa habitación, siniestros en terrenos baldíos provocados por pirotecnia y fugas de gas. Asimismo, explicó que cada servicio implica un grado importante de complejidad, pues detrás de cada incendio hay pérdidas materiales y momentos de angustia para las familias afectadas.