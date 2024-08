Recordó que el propósito de la rehabilitación de esta caseta es contar con elementos para la vigilancia de la zona.

”El propósito de esta rehabilitación de caseta no solamente es por el tema de estética, lo estético es importante, pero no es la esencia que buscamos, lo que queremos nosotros es que la caseta tenga el personal suficiente; van a tener tres motocicletas y dos patrullas, es decir, dos camionetas que van a depender del sector del que va a depender esta caseta, y aquí estarán permanente las 24 horas, siempre policías de guardia, y obviamente los del sector se van a reportar aquí, así que no se va a dejar sola para que si hay una emergencia vengan a tocar y rápidamente se dé auxilio ante cualquier reporte y se atienda de inmediato en el sector”, explicó.

”La inversión no solo de esta caseta sino de las 13 que estamos rehabilitando es de 1 millón 800 mil pesos. Aquí (Conchi) tuvimos un reacondicionamiento de los baños, tema de pintura, aire acondicionado, los muebles y todo lo que es el perímetro, incluso pintamos afuera de la calle, por eso no es una cantidad estratosférica de inversión, porque lo importante no es lo que lleva la caseta sino el personal que va a estar aquí, eso sí es una inversión porque el ya tener 14 policías en esta caseta es muy importante”.