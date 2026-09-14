$!Entrega Alcaldesa apoyos de $2 mil por bimestre a familiares de personas desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal de Mazatlán informó que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, encabezó este lunes 14 de septiembre, la entrega de los apoyos a familias de personas desaparecidas en el puerto.

A través de un comunicado, se informó que Palacios Domínguez, estuvo acompañada por el director general de DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez.

El Gobierno Municipal de Mazatlán, a través del Sistema DIF Mazatlán, mantiene activo el programa “Ayuda a Familiares Directos de Personas Ausentes por Desaparición Forzada en el Municipio de Mazatlán”, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido.