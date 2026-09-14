$!Entrega Alcaldesa apoyos de $2 mil por bimestre a familiares de personas desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal de Mazatlán informó que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, encabezó este lunes 14 de septiembre, la entrega de los apoyos a familias de personas desaparecidas en el puerto.
A través de un comunicado, se informó que Palacios Domínguez, estuvo acompañada por el director general de DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez.
El Gobierno Municipal de Mazatlán, a través del Sistema DIF Mazatlán, mantiene activo el programa “Ayuda a Familiares Directos de Personas Ausentes por Desaparición Forzada en el Municipio de Mazatlán”, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido.
Se dio a conocer que actualmente, el padrón cuenta con 49 beneficiarias, quienes recibieron los apoyos correspondientes a los bimestres mayo-junio y julio-agosto, por un monto de 2 mil pesos por bimestre, para un total de 4 mil pesos por beneficiaria.
El programa busca contribuir a la economía de los familiares directos de personas desaparecidas.
Para acceder al programa, entre los principales requisitos se encuentra acreditar el parentesco directo con la persona desaparecida y presentar el oficio de la Fiscalía donde se encuentre registrada la denuncia correspondiente.
Los apoyos se entregan conforme a las reglas de operación establecidas para mantener control y transparencia en el programa.