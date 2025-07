Entrega Ayuntamiento apoyos a cooperativas pesqueras de Mazatlán

Un apoyo mensual de 5 mil pesos para la adquisición de gasolina a cada una de las seis cooperativas pesqueras de Mazatlán para los tres meses que restan de la veda del camarón entregó la mañana de este jueves el Gobierno Municipal.

”El día de hoy estuvimos entregando unos apoyos porque sabemos que viene la temporada de veda del camarón (ya en vigor) y vamos a estar apoyando a seis cooperativas pesqueras de Mazatlán durante el periodo restante que son tres meses, con 5 mil pesos mensuales de gasolina por cooperativa a fin de que puedan continuar con otras actividades de sustento para sus familias”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Las cooperativas que se vieron beneficiadas, esta mañana hicimos la entrega, es la Cooperativa La Sinaloense de Villa Unión, también La Nueva Sinaloense de Villa Unión, Frente Pesquero El Walamo, Ejidal Villa Unión y Costa de Sinaloa”.

Añadió que también se colaboró con ellos en la limpieza del Campo Pesquero de El Walamo, lo cual ya se hizo hace un mes y se les está ayudando con el raspado de camino al Botadero y este jueves surgió una petición que también se estará atendiendo y que es sobre la iluminación de los campos pesqueros en donde la Universidad Politécnica de Sinaloa realizó los estudios técnicos de los paneles solares de esos lugares para determinar cómo están y ya se tienen los resultados para hacer la reparación pertinente con recurso municipal.

”Próximamente vamos a estar apoyando a dos cooperativas, fue el compromiso que acabamos de hacer el día de hoy y posteriormente vamos a apoyar a las demás cooperativas, esto es porque es muy importante para nosotros como Gobierno Municipal apoyar al sector pesquero, estamos también en pláticas con la Secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra, quien también ha manifestado su total apoyo al sector pesquero de Mazatlán, ellos están pidiendo apoyos de motores marinos, artes de pesca y vamos a seguir gestionando para ellos para que tengan una buena temporada de pesca después de la veda”, reiteró.

El presidente de la Cooperativa La Sinaloense, Ramón Corona Lizárraga, precisó que lo que recibieron este jueves es una ayuda de 5 mil pesos por mes y la Alcaldesa ya los apoyó previamente con maquinaria y carros de volteo para hacer la limpieza de caminos y se comprometió a ayudar con sis plantas solares para los campos pesqueros.

”Es cada mes (los 5 mil pesos de apoyo), para solventar los gastos de vigilancia de aquí a septiembre ya que comience la (temporada de capturas de camarón), es por cooperativa, son 5 mil pesos mensuales, es una ayuda muy buena para gastos de vigilancia, se va turnando un día una cooperativa, otro día otra (en la vigilancia) para no andar todos ahí”, continuó Corona Lizárraga tras la reunión con la Alcaldesa.

Agregó que la zona pesquera que vigilan estas seis cooperativas es la del Huizache, que es muy amplia.

”Lo bueno que ya cayó el el primer aguacero, ya se ve más vida que el año pasado porque el año pasado nada llovió y ahora el nivel del agua ya se ve más alto, el camarón ya está en desarrollo más rápido, es que ocupa agua de las lluvias, donde caen estas en los arroyos y de ahí llevan la comida para los camarones y se desarrollan más rápido”, dijo el dirigente pesquero.

Por ello expresó que con estas lluvias ya pueden esperar una buena producción porque el agua de los arroyos llevan el plancton o comida para los camarones y la zona pesquera ya tiene más agua que el año pasado que no llovió más que dos veces y ahora las precipitaciones pluviales son más seguidas.

”Que bueno que nos beneficia a todos los pescadores y agricultores y a todo, la lluvia fluye”, reiteró el dirigente de la Cooperativa La Sinaloense, que cuenta con 126 socios que trabajan en el sistema lagunario El Huizache, en la parte del municipio de Mazatlán.

Precisó que como no había llovido no se tenía vigilancia porque el camarón era muy chico y así no se lo roban, pero ahora que ya se va desarrollar o crecer tras las lluvias se vigilará de la pesca furtiva para que agarre buen tamaño y se tenga buena producción en la próxima temporada de capturas.