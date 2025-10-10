$!Entrega Ayuntamiento de Mazatlán nuevo espacio recreativo en Jardines de la Rivera

MAZATLÁN._ Los niños del fraccionamiento Jardines de la Rivera ahora cuentan con un nuevo espacio para jugar y convivir al aire libre, luego de que el Gobierno municipal entregó este viernes un parque recreativo como parte del programa “Qué Bonito Mazatlán”, el cual tuvo una inversión de 80 mil pesos. El nuevo parque, ubicado en la calle Isla Tortuga, cuenta con resbaladilla, columpios, pasamanos y un sube y baja, además de macetas elaboradas con llantas recicladas y una lámpara para iluminar el área durante la noche. Se informó que los juegos fueron soldados por personal de Parques y Jardines en su propio taller.





Sin la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el espacio fue inaugurado por la directora de Servicios Públicos, Karla Camacho Guzmán, quien destacó la importancia de fomentar la convivencia y el juego al aire libre entre los niños, así como el poder alejarlos un momento de la tecnología. “Luego de que su representante se acercó y fue escuchada por la Presidenta Municipal, hoy son beneficiados con esta instalación de un kit de juegos, al que se le dio un toque colorido con estas llantas que hace el Departamento de Parques y Jardines. Es un paquete de cuatro juegos infantiles al cual también se le instaló un poste para una mejor iluminación por parte de Alumabrado público”, explicó Camacho Guzmán. “Todo este esfuerzo se hizo con 51 personas que prepararon el terreno, limpiaron, nivelaron, colocaron los juegos y gracias a ellos se hizo esta gran labor. Lo que la Presidenta busca es fortalecer el tejido social, por ello es muy importante que las mamás vengan a cuidar a sus niños, que convivan con ellos para que ellos a su vez desarrollen sus habilidades motrices y sepan respetar y ser tolerantes”.





En el acto también participaron la Síndica Procuradora, Minerva Osuna; la directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Marcela Herrera; y la ciudadana Cecilia Jiménez, quien acudió en representación de los vecinos del fraccionamiento y externó su agradecimiento al Ayuntamiento por la obra. Asimismo, las autoridades municipales informaron que para una segunda etapa, Obras Públicas tiene pensado colocar banquitas, áreas de descanso y más vegetación, con el propósito de crear un entorno más cómodo y verde para las familias.