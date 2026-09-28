$!Entrega Ayuntamiento de Mazatlán pavimentación de la calle 5 de Mayo en la colonia Niños Héroes

Con una inversión de 3 millones 252 mil pesos, el Ayuntamiento de Mazatlán hizo entrega de la pavimentación en la calle 5 de Mayo, de la colonia Niños Héroes, donde la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez también se comprometió a realizar la obra de la calle Miguel Hidalgo, solicitada por los vecinos. La intervención en la 5 de Mayo incluyó la colocación de concreto hidráulico y la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje, como parte del Plan de Obras Municipal. Durante la entrega, Palacios Domínguez afirmó que los habitantes habían esperado seis décadas para contar con esta mejora y sostuvo que su administración busca atender solicitudes de infraestructura que permanecieron pendientes durante años. “Estamos el día de hoy cumpliendo con nuestro plan de obras municipal, el cual nos hemos propuesto hacer justicia social. En el caso de esta calle en particular, tenían 60 años esperándola”, comentó. “Eso te habla de todo lo que hemos podido avanzar en estos dos años de nuestro gobierno”, agregó.







De acuerdo con los datos proporcionados por Obras Públicas, se colocaron mil 249 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de construir 217 metros lineales de guarniciones y reponer 33 metros cuadrados de banqueta, así como en la red de alcantarillado se instalaron 256 metros lineales de tubería de PVC, 23 registros de drenaje y 23 descargas domiciliarias. Los trabajos de agua potable comprendieron la instalación de 232 metros lineales de tubería de PVC hidráulico y la reposición de 23 tomas domiciliarias, con lo que la intervención abarcó tanto la superficie de la vialidad como la infraestructura de servicios. Asimismo, ante la petición de los habitantes de mejorar también la calle Miguel Hidalgo, la Presidenta Municipal aseguró que esta vialidad está contemplada en el programa municipal de obras, aunque durante su declaración no precisó el monto de inversión ni la fecha de inicio.





