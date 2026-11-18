La Beneficencia Pública entregó este miércoles mil 350 apoyos de movilidad y aparatos auditivos con una inversión total de 6.6 millones de pesos en un evento realizado en la Plazuela Miguel Hidalgo, de la colonia Benito Juárez, en Mazatlán. “El día de hoy en estas jornadas vamos a entregar mil 350 apoyos, éstos representan 6.6 millones de pesos directos a la población, directos a la gente que lo requiere”, dijo el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuatláhuac González Galindo, al clausurar el evento de entrega en representación de la Gobernadora del estado, Graciela Domínguez Nava. “Es un compromiso tangible, es un compromiso bien definido desde la Gobernadora del estado, la licenciada Graciela Domínguez”. Convocó a la directora de la Beneficencia Pública en Sinaloa, Alma Rosa López López y a la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, entre otros, a seguir trabajando en este proyecto para que lleguen los apoyos a quienes verdaderamente los necesitan, porque se tiene que refrendar ese apoyo con el pueblo.





Por su parte la Presidenta Municipal de Mazatlán agradeció a la Beneficencia Pública en sus ámbitos federal y estatal por su apoyo y sensibilidad. “Gracias a esa coordinación hoy cambiamos la vida de cientos de personas, porque una silla de ruedas es libertad para moverse mejor y un auxiliar auditivo no es un aparato, el volver a oír la voz de su hijo, la rosa de sus nietos, la canción de siempre”, continuó Palacios Domínguez. “Eso es lo que estamos entregando precisamente el día de hoy: 300 sillas de ruedas, 5 sillas PCA y 5 PCI para personas con parálisis cerebral, 20 sillas para baño y para 175 personas sus auxiliares auditivos en ambos oídos”.





