Entre el equipo para los beneficiarios se encuentran procesadores de implantes cocleares, lentes de armazón y sillas de ruedas.

La entrega simbólica ante centenares de beneficiarios de Sinaloa y algunos de Chihuahua, Durango y Baja California Sur, se llevó a cabo como parte del Encuentro Nacional de Beneficencia Pública e Instituciones Homólogas, que se realiza en Mazatlán.

Rocha Moya dio a conocer que en su gobierno se implementó un programa para colocar implantes cocleares a niñas, niños y jovencitos de familias de escasos recursos económicos, a quienes se les han colocado estos dispositivos de manera gratuita, ya que su costo es de 500 mil pesos, y hasta la fecha ya se han realizado 32 de estas intervenciones quirúrgicas.

Esto a raíz de la identificación que tiene por las personas que no pueden oír, especialmente los niños, porque en su familia vivió esta situación, con tres tíos que fueron sordos toda su vida, hasta su muerte.

“Mi tía Jova era mi segunda mamá, vivió conmigo toda la vida hasta que murió en mi casa, por lo tanto tengo un gran aprecio por las niñas, los niños que no escuchan, que viven en el silencio. Está aquí mi secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, él está cumpliendo una instrucción nuestra: todos los niños que en Sinaloa nacen con problemas de oído, por razones congénitas, que no podría ninguna familia ponérselos, solamente las familias con mucho poder económico, ya que cuestan 500 mil pesos los implantes cocleares, ya se los pusimos a 32, ahorita no tenemos a nadie en la lista de espera, pero todos los que ocupen eso se los vamos a poner, uno solo no va a quedar”, aseguró.