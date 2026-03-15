$!Entrega Carnes Selectas Nayarit Camioneta JAC Frison a un cliente en Mazatlán

Cumpliendo una vez más con la tradición que los caracteriza y en medio de un ambiente de fiesta, Carnes Selectas Nayarit realizó este domingo la esperada rifa de una camioneta JAC Frison último modelo, como parte de la celebración por la apertura de su cuarta sucursal en Mazatlán. Cientos de personas se dieron cita en la sucursal ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano con la esperanza de llevarse alguno de los premios, en una jornada llena de música y sorpresas. Durante la primera ronda del sorteo se obsequiaron diversos electrodomésticos, lo que encendió el entusiasmo de la gente.







Tras descartar cuatro boletos, el afortunado ganador fue Francisco Luis Ramírez Favela de 78 años, vecino de la colonia Costa Brava, quien resultó el poseedor del ticket ganador y se llevó a casa la codiciada Camioneta JAC Frison. Entre asombro, felicidad y los aplausos del público, Francisco subió al escenario acompañado por su hijo y nuera, para recibir las llaves del vehículo, donde fue felicitado por los directivos de la empresa y por los asistentes que celebraron junto a él durante el momento.







“Muy contento, súper contento con el regalo. Participé con tres boletos y ya había participado en otras rifa, pero nunca había ganado algo tan grande como esto. Muchas gracias a Carnes Selectas Nayarit y ojalá abran muchas sucursales para que puedan seguir regalando este tipo de obsequios”, dijo Ramírez Favela. La fiesta estuvo encabezada por Julián Aguillón, fundador de Carnes Selectas Nayarit; Elizabeth Amador, gerente general; Daniel Hernández, contralor de la empresa; Miguel Gutiérrez, director de Operaciones; y Juan Medina, encargado de Recursos Humanos.







Durante su mensaje, Aguillón Bonilla agradeció al ganador y a todos los clientes por la confianza depositada en la empresa al preferir sus productos, destacando el compromiso de seguir ofreciendo calidad y recompensar la lealtad de las familias mazatlecas con dinámicas y sorpresas como la rifa de la camioneta. La celebración también contó con un programa artístico que puso a bailar a los asistentes mientras esperaban el momento del sorteo. En el escenario se presentaron las agrupaciones Kumbia Song y Banda “La Sinaloense” de Alex Ojeda, quienes además llevaron como invitados a los cantantes Charly Pérez y Carlos Sarabia, que interpretaron algunos de sus mejores temas y encendieron el ambiente.





