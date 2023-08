”Yo le reconozco al equipo de Vivienda y Tenencia de la Tierra el esfuerzo que hacen, a todo el equipo, porque aquí están todos, hacen un gran trabajo, una gran labor, con miles de dificultades porque no solamente no contaban con este equipo sino también tienen dificultades con los vehículos hasta para moverse a las colonias”, añadió González Zataráin.

”Y hoy con este equipo van a poder eficientar ese trabajo, lo que hacía Jumapam, que les agradecemos, era prestarles cuando podían el equipo, no era permanente, no era todos los días, era cuando se podían coordinar para lo más urgente, no para lo cotidiano, no para el levantamiento constante, entonces vamos a agregarle el equipo de cómputo y el vehículo”, reiteró el Alcalde.

La directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Marlene Gutiérrez, agradeció la entrega de este equipo en el evento que también estuvo encabezado por el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiu Guerra Martínez y el Regidor Martín Pérez Torres, entre otros.