“Ya está en la última fase para entrega, se va a hacer una revisión porque la recibe el Municipio esta obra, obviamente tenemos que hacer una revisión minuciosa que ya esté todo, me comentan que están haciendo las últimas instalaciones de lo eléctrico pero ya de ahí en fuera se procedería a recibir la obra”, precisó.

“Ya está recibido el de la Flores Magón es el único, este (en Urías) sería el segundo este mes que se recibiría y posteriormente en ese orden yo creo que saldría primero la Casa del Marino incluso que el de la Juárez”, señaló González Zataráin.

“La Casa del Marino lleva un avance, me lo acaban de decir, me reuní con gente de Sedatu, me hablan de que incluso ya alcanzó mayor desarrollo que la de la Juárez, está en un desarrollo de más del 50 por ciento”, comentó.

En el tema de la Casa del Marino ya salieron de la parte más crítica o entretenida, afirmó, por tanto lo que resta va a ser muy rápido, hablando de que posiblemente en un par de meses se llegue a la última fase.

La Sedena hizo la donación de un cañón al municipio, el cual se instalará en un área de este lugar, en donde también se quiere hacer algo donde se integre el Fuerte 31 de marzo, para que sea parte de este nuevo atractivo, según lo proyectado por Sedatu, que por medio de su titular, Roman Meyer Falcón, ha seguido de cerca estas obras.

En cuanto al Centro Comunitario que actualmente se construye en donde anteriormente eran las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en la colonia Benito Juárez, el Alcalde reconoció que el avance ha sido lento y no alcanza aún ni el 40 por ciento de los trabajos.

“El de la Juárez va muy entretenido, yo creo que el de la Juárez debe llevar un 35 por ciento o un 40 por ciento, va muy entretenido, va muy lento, ya lo rebasó el que empezó mucho más tarde el de Casa del Marino”, dijo.