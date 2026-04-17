$!Entrega DIF Mazatlán apoyos económicos a 150 personas con discapacidad

MAZATLÁN._ El Sistema DIF Mazatlán entregó apoyos económicos por 2 mil pesos a 150 personas con discapacidad, cubriendo los primeros cuatro meses del año. A través de un comunicado, se informó que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, encabezó la entrega del Programa Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 2026. Se indicó que esta actividad, realizada este viernes 17 de abril, reafirma el compromiso de la administración local con el bienestar de la comunidad mazatleca y la inclusión de sus ciudadanos.

Este programa de apoyo económico se implementa anualmente con el objetivo de brindar un respaldo directo a las personas con discapacidad y sus familias. La iniciativa busca generar un impacto positivo en su calidad de vida y contribuir al fortalecimiento de la economía en los hogares que enfrentan desafíos adicionales. “Que siempre cuenten con el Sistema DIF, porque en este Gobierno del Bienestar para Todos, nos hemos propuesto que sea el gobierno de puertas abiertas, el gobierno humanista que siempre hemos soñado todos”, expresó la Alcaldesa. Con estas palabras, la funcionaria destacó la vocación de servicio y cercanía de la actual administración.