$!Entrega DIF Municipal 1,300 mochilas a niñas y niños mazatlecos de primaria

Tras manifestar que en la Mesa Regional de Construcción de la Paz realizada este miércoles se acordó que con el regreso a clases se reforzarán los rondines de seguridad en las escuelas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que el DIF Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud están entregando mil 300 mochilas para las y los estudiantes de primaria.

”Ahorita vengo de la Mesa de Construcción de Paz y estábamos justamente hablando del regreso a clases que es algo muy importante para nosotros, que ahora que regresen las niñas, niños, jóvenes a las escuelas se tengan más rondines de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte de Tránsito Municipal estar listos para que también las vialidades principales de Mazatlán se esté circulando de manera regular y también esos trabajos de bacheo son muy importantes para la movilidad de Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez.

”También estuvimos ahorita trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad estatal y federal que los van a estar apoyando ahora en el regreso a clases en coordinación para continuar con los rondines que se tienen en las escuelas, es muy importante para nosotros que nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes regresen con mucha seguridad a clases”.

En entrevista, añadió que por el regreso a clases el próximo lunes 1 de septiembre en el nivel de educación básica, se está informando en redes sociales de las rutas alternas que se van a tener por la obra de construcción del Paso Superior Vehicular en la Carretera Internacional 15 México-Nogales y la Avenida Óscar Pérez Escobosa, para que las y los niños y los jóvenes regresen con mucha seguridad a sus actividades escolares.

”Por supuesto, ya se están dando a conocer a través de redes sociales para que la gente prevenga antes de salir de casa, sepan cuáles son las rutas que pueden seguir en el caso de la obra, que agradecemos mucho a nuestro Gobernador que gestionó ante la doctora Claudia Sheinbaum que es en la Avenida Óscar Pérez Escobosa y tomen sus precauciones”, continuó.