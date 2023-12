“Fueron varias rutas de apoyo alimenticio que tenemos la verdad, y estuvimos mandando lo que es el Programa de Despensas del DIF Sinaloa y nosotros apoyando con este tipo apoyos”, continuó la presidenta del Sistema DIF Municipal.

Precisó que lo que se entregó este 26 de diciembre fue un apoyo extraordinario que llegó y se quiso compartir con todos los ciudadanos que más lo requieren.

Ante la inquietud de algunas personas de que si no traían la credencial de elector no recibirían pollo, Apodaca de González dijo que si no llevaban ese documento no había problema, que les tomaban una foto como una evidencia para la entrega que piden algunas empresas donantes.

“Lo que pasa es que algunas empresas es donativo y nosotros generamos un recibo de honorario deducible de impuestos, entonces todo eso se tiene que justificar, entonces el comprobante es la justificación de la entrega, pero igual no trae (credencial de elector) tomamos foto”, expresó Apodaca de González.

Dijo que ella es la que tenía programada dicha entrega y el Alcalde tenía una visita de calles o algo así, por ello ya no llegó a donde se entregaron los donativos.