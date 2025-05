Entrega Distrito Electoral 01 el 96% de los paquetes electorales para la elección judicial

En el Distrito Electoral Federal 01 este jueves ya se ha entregado cerca del 96 por ciento de los paquetes electorales para la elección judicial del próximo domingo 1 de junio y en esta demarcación se instalarán dos casillas especiales, una en la Plaza del Mar, en Mazatlán y otra en la Ley Express, ubicada en el Centro de El Rosario.

”El día de hoy ya nada más nos quedan tres casillas, que son de cambios que ha habido de ciudadanos que no han podido ser presidente de casilla y hemos tenido que cambiar de funcionario, son estas nada más las que nos quedan ya nada más en la bodega electoral, entonces lo que es hoy jueves 29 de mayo ya tenemos previsto el 100 por ciento de la entrega de nuestros paquetes electorales, ahorita estamos más o menos en 96 por ciento de la entrega de nuestros paquetes”, dijo la Vocal Ejecutiva del Distrito Electoral Federal 01, Beatriz Virginia Ramírez Herrera.

”Ya la mayoría de las presidentas y presidentes tienen en su casa el paquete electoral que contiene las boletas de los seis tipos de elecciones que va haber para el Poder Judicial de la Federación”.

En entrevista añadió que este Distrito Electoral Federal comprende más o menos la mitad de Mazatlán hacia el sur, todo lo que es Concordia, El Rosario y Escuinapa en donde se instalarán en total 477 casillas de las cuales 36 corresponden al municipio de Concordia, Escuinapa 63, en Mazatlán 300 y en El Rosario 78.

”Ha habido alguna inquietud de la ciudadanía pensando que van a ser menos casillas como fue en la consulta popular o revocación de mandato y se llaman casillas seccionales porque está garantizado que al menos en cada sección haya una casilla, lo que significa que si antes se iba a una escuela y se instalaban seis casillas, que era la básica más cinco contiguas, pues ahora se va ver dos casillas porque va votar más ciudadanía en cada casilla de conformidad con los lineamientos para este proceso electoral del Poder Judicial.

”Pero las casillas básicamente se están instalando en los mismos lugares en donde se instalan cotidianamente, los lugares que más hemos cambiado de repente, que son los que se modifican un poco más, son aquellos municipios particulares, si la ciudadanía está interesada en saber y en confirmar dónde se va instalar su casilla tenemos el sitio de ubica tu casilla, ahí nada más le ponemos la entidad en la que nos encontramos y los cuatro dígitos de nuestra sección electoral que los encontramos en la parte de adelante de nuestra credencial de elector”, dijo en entrevista.

Reiteró que la bodega electoral se abrió desde el primer minuto del 26 de mayo, que es cuando permite la ley ya empezar a repartir los paquetes, ese mismo día en la madrugada se fueron en tres camiones a Concordia, El Rosario y Escuinapa, con apoyo de la Guardia Nacional, donde se entregaron los mismos a las y los capacitadores antes de las 6:00 horas y ese mismo día se entregaron todos a las y los presidentes de casillas.

Las dos terceras partes de las casillas están aquí en Mazatlán y hasta este jueves ya nada más quedan tres paquetes electorales porque ha habido cambios de ciudadanos que no han podido ser presidentes de casilla, por lo que se ha tenido que cambiar de funcionarios, son las que nada más quedan en la bodega electoral, por lo que en todo el Distrito Electoral ya se ha entregado cerca del 96 por ciento de los paquetes y se contempla que este día se entregue el 100 por ciento, reiteró Ramírez Herrera.

También manifestó que una modalidad que se va tener con relación a cuando era el Instituto Federal Electoral y después Instituto Nacional Electoral es que ahora los funcionarios de casilla no van a hacer el escrutinio y cómputo de los votos como anteriormente por la complejidad que representa esta elección.

”Estamos acostumbrados a que una boleta es un voto, ahora no, la boleta, por ejemplo, en el caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte son 9 votos y así nos vamos, depende el cargo son diversos votos, entonces eso sería muy complejo, serían unas sábanas enormes poder clasificarlos y por lo tanto no existe el PREP; el Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo que sí vamos a tener es una muestra más o menos del porcentaje de ciudadanía que votó a nivel nacional porque eso sí se va hacer”, continuó la Vocal Ejecutiva del Distrito Electoral Federal 01.

”El mismo domingo a los capacitadores asistentes electorales se les va a dar una muestra aleatoria donde se les va decir que vayan a tales casillas y en tal casilla recabar el número de personas que fueron a votar, eso sí vamos a tener, y como no vamos a hacer el escrutinio y cómputo en las casillas, pues a partir de las 6:00 de la tarde del mismo domingo 1 de junio los 300 Consejos Distritales en el País, este es un Consejo Distrital, tenemos que tener ya instalados nuestros grupos de trabajo de cómputos”.

Precisó que en este Consejo Distrital se empezará con tres ese día y a las 19;00 horas se estima que llegue el primer paquete que es el que se demore, porque los funcionarios de casilla nada más van a contar cuántas boletas están sacando en total clasificadas de las urnas y se van a amanecer empezando con la elección de ministras y ministros, por lo que en cada paquete que llegue se van a sacar nada más las boletas de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se estima concluir esa elección al siguiente dia como las 15:00 a las 16:00 horas, dependiendo de la cantidad de ciudadanos que vayan a votar.

Después se empezará a hacer el cómputo de la siguiente elección que es la del Tribunal de Disciplina Judicial, el martes se continuaría con el de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, después de eso seguirá la cuarta elección que es la de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la quinta y la sexta tienen que ver con los cargos que se reparten a nivel de las entidades que son en los circuitos.

Sinaloa se votará por magistradas y magistrados de circuito y por juezas y jueces de Distrito .

”En el caso de este Distrito Electoral Judicial que es el 2, Sinaloa se dividió en dos Distritos Electorales Judiciales, pues aquí vamos a tener para dos candidaturas; siete cargos de magistradas y magistrados de Circuito y para juezas y jueces de Distrito tenemos seis”, precisó Rampirez Herera.

También dio a conocer que en este Distrito Electoral Federal 01 son muy pocas las casillas que no se van a instalar porque en algunas de las comunidades de Mazatlán, Concordia y El Rosario se tienen menos de 100 ciudadanos en Lista Nominal o que son más de 100, pero no están físicamente no se instalan.

Informó que en este Distrito Electoral se instalarán dos casillas especiales, en Mazatlán será en la Plaza Ley del Mar y la otra en la Plaza Ley Express, en el Centro de El Rosario, las cuales contendrán mil boletas en cada una, es para que puedan votar aquellos ciudadanos que están en tránsito, pero si pertenecen a la misma sección electoral en donde se encuentran les van a decir en dónde está ubicada su respectiva casilla.

”El que no esté cerca (de su casilla) nada más con su credencial de elector ahí ya va y en la computadora ya le dicen por qué puede votar y le entregan sus boletas”, añadió la Vocal Ejecutiva del Distrito Electoral Federal 01, cuyo Listado Nominal está integrado por 329 mil 254 ciudadanos.

Expresó a la ciudadanía que el INE tiene esta atribución y obligación de organizar la elección, de prepararla.

”Y que nosotros ya estamos listos en todo lo que tiene que ver con la capacidad humana, los recursos materiales, que ya están los ciudadanos capacitados, que las presidentas y los presidentes ya nos dijeron que sí, que ya tienen sus paquetes en sus domicilios ya con toda la documentación y material electoral y que nosotros tenemos que garantizar que las seis tipos de boletas para esta elección del Poder Judicial de la Federación ya están aquí, quien tiene su credencial vigente su boleta está en su casilla”, reiteró.