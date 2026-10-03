$!Entrega Gobierno de Mazatlán 50 bicicletas a fuerzas federales para patrullajes

MAZATLÁN._ Con una inversión superior a los 457 mil pesos, el Ayuntamiento de Mazatlán hizo entrega de 50 bicicletas en comodato a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, las cuales serán utilizadas para fortalecer los patrullajes preventivos principalmente en la zona costera y el Centro Histórico. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que con este equipamiento se busca facilitar una presencia más cercana y ágil de las fuerzas federales en puntos de alta afluencia de habitantes y visitantes. “Hoy entregamos 50 bicicletas en comodato con una inversión de más de 457 mil pesos, que habla de la respuesta de seguridad que queremos: cercana, ágil, presente con la gente”, comentó. La entrega tuvo lugar este sábado en la Plazuela Machado, donde participaron elementos y mandos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.





Palacios Domínguez explicó que las unidades estarán destinadas principalmente a recorridos preventivos en la franja costera y el Centro Histórico, donde por las características de algunos espacios y la concentración de personas puede resultar más complicado realizar labores de vigilancia mediante vehículos. “Son bicicletas pensadas para el patrullaje preventivo, para que las y los soldados y guardias nacionales puedan vigilar de manera eficiente la zona costera y el Centro Histórico y ser una figura visible de confianza para nuestros habitantes y para los miles de turistas que nos visitan”, declaró. Asimismo, la Alcaldesa sostuvo que la entrega forma parte del apoyo que el Gobierno municipal mantiene hacia las corporaciones que participan en el despliegue de seguridad en Mazatlán.





En este sentido, indicó que desde las mesas de seguridad y construcción de paz se ha planteado mantener la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y dotar de herramientas a las corporaciones encargadas de los recorridos preventivos. “En las mesas de seguridad y construcción de paz hemos acordado no escatimar en esfuerzos para garantizar que ustedes, los guardianes de nuestra paz, cuenten con las herramientas para cumplir con su misión”, dijo. Palacios Domínguez también hizo referencia al despliegue federal implementado en Sinaloa y reconoció el respaldo del Gobierno de México dentro de la estrategia de seguridad, afirmando que en Sinaloa se mantiene un despliegue de más de 9 mil elementos dentro de las acciones federales de seguridad, cifra que mencionó durante su intervención en el acto. Por su parte, la subteniente de Justicia Militar Alondra Reyes Juárez, en representación de la Guardia Nacional, indicó que las bicicletas permitirán incrementar la movilidad durante los operativos y realizar patrullajes en zonas comerciales, turísticas y sectores con dificultades para el acceso vehicular.



