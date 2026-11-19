Un total de 65 computadoras, con una inversión de 835 mil pesos, fueron entregadas este jueves a seis escuelas de las zonas urbana y rural de este municipio en un evento realizado en la Escuela Primaria General Ángel Flores, ubicada en el Centro de la Ciudad. “Hoy venimos a cumplir, como lo dije, venimos a entregar 65 computadoras a 6 escuelas con una inversión de 835 mil pesos y en beneficio de 2 mil 373 alumnas y alumnos", expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje. Tras recordar que en una visita que realizó hace un año a dicho plantel durante un Lunes Cívico se comprometió con los padres de familia, la comunidad escolar y el director a brindar dicho apoyo, este día acudió a cumplir su palabra. “Están las y los profesores para recibirlas y llevarlas a sus aulas, a sus bibliotecas, a sus rincones de estudio, especialmente aquí en esta escuela que tiene tanta historia, ‘Ángel Flores’, les prometimos ayudarles a equipar el Aula de Medios y hoy cumplimos”, expresó ante alumnas, alumnos, padres de familias y personal docente de los planteles educativos beneficiados.

“Queremos que tengan estas computadoras para que tengan una ventana al mundo, al mundo exterior, una ventana abierta que en un aula significa que un niño puede investigar para su exposición sin depender del celular prestado de su mamá, o que una niña pueda aprender a escribir, a programar, a diseñar y soñar a ser ingeniera, maestra, doctora, artista o Presidenta, lo que ustedes quieran”, continuó. “Y también, por supuesto, nuestros niños que les permitan estas herramientas a estudiar y sobre todo a soñar en grande, significa que la escuela pública federal o estatal, pero fortalecida por su Municipio se pone a la altura de los tiempos que corren, ese es el sentido de nuestro gobierno: que el bienestar llegue a todos, a cada rinconcito de nuestro Mazatlán y que ninguna niña, ningún niño se quede atrás por falta de oportunidades”.

Informó que en los dos años que va de su administración municipal ha dado a las escuelas de Mazatlán cerca de 50 millones de pesos en solidaridad a través de diversos apoyos, entre obras de infraestructura y apoyos del bienestar, y aunque ninguna ley los obligó, los movió la convicción. “Y con los apoyos de aires acondicionados que ya también entregamos, y computadoras, sumamos 36 escuelas y 8 mil 629 alumnas y alumnos atendidos con un millón 792 mil 800 pesos invertidos”, precisó Palacios Domínguez. El director de la Escuela Primaria General Ángel Flores, Luis Jesús Velarde Pérez, agradeció a la Alcaldesa y al director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García, por cumplir con este apoyo que le solicitó la comunidad educativa hace un año. “Nos llena de alegría y entusiasmo saber con seguridad que nuestros alumnos tendrán una oportunidad más de desarrollar y reforzar sus habilidades de aprendizaje con esta importante herramienta tecnológica como lo son estas computadoras que hoy nos trae para beneficio de nuestros alumnos”, dijo Velarde Pérez. “Muchas gracias amiga Presidenta Estrella Palacios por hacer realidad este sueño tan anhelado de poder habilitar, ahora sí, nuestra Aula de Medios y nuestras aulas de cada uno de los grupos, sé que nuestras alumnas y alumnos, junto con los maestros, sabrán darle buen uso a esta importante herramienta, tenga la certeza que así será”.