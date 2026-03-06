$!Entrega Gobierno de Mazatlán 800 nuevas nuevas becas a través de Probec

En busca de apoyar a cientos de niños de educación primaria para continuar sus estudios, el Gobierno de Mazatlán entregó 800 nuevas becas a través del Programa de Estímulo a la Educación Básica, mismas que constan de 600 pesos cada una. Dicha campaña de apoyos se distribuyó en 532 becas para la zona rural y 268 para zona urbana, en una inversión total de 2.4 millones de pesos, explicó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez durante el evento, donde estuvo acompañada por el director de DIF Mazatlán, José Luis Gómez.

“Esta beca es un apoyo a las familias mazatlecas que se ven complementadas con todos los distintos apoyos que tenemos del Gobierno federal, como son las becas Rita Cetina en Secundaria y Benito Juárez en Preparatoria. Así que a nuestros niños y niñas de Primaria, cuenten con esta beca”, dijo Palacios Domínguez. ”Son 2.4 millones de pesos que vamos a dispersar el día de hoy, que corresponden a los meses de enero y febrero, ya que estás becas son bimestrales; entonces estaremos otorgando a cada niñas y niños 60 pesos para ayudarlos a continuar su educación, y ayudarlos por supuesto a qué sigan realizando sus sueños”.

El niño Ramón Robles Macías, agradeció a nombre de los beneficiarios el apoyo de las autoridades por estos apoyos que son de gran ayuda para los infantes. El director del DIF resaltó el gran trabajo de los padres de familia, quienes también se esfuerzan mucho por evitar la deserción escolar.