Entrega Gobierno de Mazatlán apoyos económicos a madres buscadoras

Además de poner a disposición la ayuda de dependencias municipales, el Gobierno de Mazatlán entregó este lunes apoyos económicos de 2 mil pesos bimestrales a 49 personas buscadoras de sus seres queridos desaparecidos, con un monto total de 196 mil pesos correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“De la reunión que tengo a las 9:00 es con las madres buscadoras, lo que pretendemos es poner a disposición todas las atenciones que se tienen por parte del Gobierno como DIF Municipal, asesoría psicológica, asesoría jurídica, aquí también en la Mesa de Construcción de Paz por parte de la Policía Estatal y de la comandante Felina y de todos los cuerpos de auxilio el día de ayer se hizo una búsqueda acompaña y en Gobierno Municipal también participa en ésto”, explicó.

“Vamos a entregar apoyos económicos de un monto de 2 mil pesos bimestrales, el padrón registrado son 49 beneficiados y la entrega total son 196 mil pesos, dos bimestres que se entregarán de enero-febrero, y de marzo-abril, esto es importantísimo porque para nosotros es muy importante acompañar a quienes buscan porque es una responsabilidad del Gobierno, no una opción”.

Precisó que la reunión con las madres buscadoras se realizó la mañana de este lunes de manera privada en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal.

“Y que sepan que cuentan con un Gobierno aliado y de puertas abiertas”, dijo en entrevista tras salir de la reunión de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz.