Entrega Gobierno de Mazatlán barda perimetral a Secundaria General 4 por $3.1 millones

Tras la realización del Lunes Cívico en la Escuela Secundaria Federal 4 “Mariano Escobedo”, ubicada en la Colonia Ampliación Rincón de Urías, el Gobierno de Mazatlán entregó una barda perimetral de 146 metros de longitud, en la que se invirtieron 3.1 millones de pesos.

“Entregamos una barda perimetral de 146 metros lineales, que tiene un costo de 3.1 millones de pesos aquí en la Federal 4, que era una petición que nos habían hecho desde hace mucho tiempo ya, llevaban décadas con esta situación y pues gracias a este Gobierno Municipal ya se está llevando a cabo", dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Tenemos en total 15 obras este 2026, de 22.8 millones de pesos en infraestructura educativa que estamos cumpliendo cabalmente todas nuestros proyectos que nos propusimos este año”.

En su mensaje durante el programa Lunes Cívico expresó que esta infraestructura responde a la necesidad de ofrecer espacios escolares adecuados y mejores condiciones para el aprendizaje.

"Sepan que este Gobierno sigue adelante y que todo lo que hacemos es para darles mejores oportunidades para llegar alto, porque un Mazatlán donde todas y todos podemos cumplir nuestros sueños, un Mazatlán humanista y de oportunidades, se construye con todos y por el bienestar para todos", dijo la Presidenta Municipal ante autoridades civiles, militares y educativas, así como alumnado y personal docente y administrativo.

El evento también fue presidido por la directora del plantel, Rosario Ramírez Uribe, entre otros.