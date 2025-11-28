$!Entrega Gobierno de Mazatlán rehabilitación de vado

Palacios Domínguez encabezó el corte del listón de la obra de movilidad en la que invirtieron 1 millón 425 mil 799.36 pesos para darle respuesta a una demanda histórica de las y los vecinos de la zona, quienes diariamente utilizan este acceso que se encontraba en mal estado.

Estrella Palacios Domínguez, Presidenta Municipal de Mazatlán, entregó la obra del vado ubicado entre los límites de las colonias Pradera Dorada y Genaro Estrada, en la periferia de la ciudad, la cual había sido pedida por los vecinos.

Con 1.4 millones de pesos, el Gobierno de Mazatlán inició con los trabajos de rehabilitación del vado Camino al Conchi.

“Tiene un costo de 1.4 millones de pesos, y esto viene a sumar a todas las obras que se están haciendo de pavimentación y obras públicas que tenemos en el paquete de obras 2025”, dijo.

Durante el acto, la Alcaldesa habló de la relevancia de esta intervención, subrayando que se trata de un trabajo largamente solicitado por la ciudadanía.

“Fue una obra muy pedida por todos los vecinos y vecinas que cruzan diariamente por aquí, incluso no solamente tenían meses, tenían años pidiendo esta obra, por lo que se realizó una conservación a todo lo que es el vado Camino al Conchi”.

Los trabajos ejecutados, explicó la directora de Obras Públicas, Cristina Ovalle, que incluyeron la demolición de una losa de concreto de 20 centímetros de espesor en 874 metros cúbicos, la colocación de 133 metros cuadrados de pavimento de concreto premezclado, 599.86 metros cuadrados de carpeta de concreto asfáltico, así como el suministro e instalación de marco, contramarco, tapa fofo y una estructura de acero de 250 kilos en caja de válvula.

Al evento acudió José Antonio Ibarra Puentes, en representación del gerente de Jumapam.