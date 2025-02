$!Entrega Gobierno del Estado apoyo a comerciantes en Mazatlán

Fue el secretario de economía en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas el encargado de hacer la entrega de este apoyo ante la ausencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien por cuestiones de agenda no asistió al evento que tenía programado.

“Sabemos que pasaron unos meses de cierre, que, si bien es cierto, sabemos que esto va a superarse y no nada más eso, sino que tendrán un crecimiento en creces con esta avenida”.

Sin intermediar alguna palabra, Palacios Domínguez se dirigió a la parte posterior del escenario donde se llevó a cabo el evento, donde ya se encontraba un vehículo esperándola para salir del lugar.

Esta no sería la primera vez en que la alcaldesa opta por no atender a los medios de comunicación, pues es en ocasiones más recientes ha llegado a convocar ruedas de prensa a las que no asiste.