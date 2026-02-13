$!Entrega Grupo Panamá donativo al Banco de Alimentos de Mazatlán

Los recursos obtenidos se utilizarán para poder cambiarse y rehabilitar las instalaciones y ampliar de 11 mil a 22 mil el padrón de los beneficiarios, dado que las actuales bodegas de alimentos ya les quedaron chicas y la meta es grande.

“No hay recursos ilimitados, pero buena voluntad de todos a los que les hemos tocado la puerta”, dijo agradecido Rafael Domínguez Kelly, presidente del patronato del Banco de Alimentos al Grupo Panamá por el donativo de 106 mil pesos que en alianza estratégica participó en el programa de la Mesa de la Filantropía en Mazatlán.

Fueron más de 106 mil pesos lo que se recaudó del 15 de diciembre al 30 de enero en la Mesa de la Filantropía.

El Grupo Panamá entregó un donativo al Banco de Alimentos de Mazatlán recaudado a través de una campaña de recaudación.

“Creemos nosotros que en dos meses ya vamos a estar cambiados o a punto de. Es es un proyecto ambicioso porque vamos a casi duplicar nuestra capacidad instalada y vamos a crecer. Nos echamos un compromiso muy grande de crecer de 10 mil beneficiarios a 22 mil para el 2030 y para eso se necesita infraestructura y este es un primer paso que tenemos”, expuso Domínguez Kelly en conferencia de prensa.

Susana Saucedo, gerente del Grupo Panamá, entregó el donativo explicando que la labor de ayudar deben vivirla para entenderla.

“Entonces ahorita que nos invitaron para ir a ver qué es la labor que hacen, sí nos funciona mucho porque ya trabajas o lo vives y ya lo puedes transmitir, ahora sí que del corazón”.

Llamó a qué la próxima Mesa de la Filantropía que vivan la labor de ayudar para conocer la importancia del servicio altruista que brinda el Banco de Alimentos aliviando miles de hogares vulnerables

En cuanto a los artículos de alimentos más necesarios, citaron el arroz, frijoles y aceite.

Pero, también materiales de construcción y rehabilitación del nuevo edificio del Banco de Alimentos de Mazatlán, expusieron directivos al público en general.

”Lo que siempre nosotros estamos buscando mucho son arroz, frijol, aceite que nos ayuda mucho a poder complementar los paquetes. Pero ahorita como estamos en tema de rehabilitación y remodelación de las nuevas sucursales, ocupamos mucha pintura, material de construcción, impermeabilizante, hasta mano de obra y también nos pueden apoyar en ese tipo de donativos en especie o recursos económicos para poder llevar a cabo la remodelación”, especificó.

El Banco de Alimentos apoya alrededor de 2 mil familias y 11 mil 600 beneficiarios, porque cada familia se compone de varios integrantes.

”Por estos medios queremos pedir a todos los mazatlecos para alzar la voz y llegar a más donadores con más donativos”.

Jesús Mario López Ángulo, secretariado ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, dijo que todo suma, tiempo, el esfuerzo, la aportación y visitar los restaurantes donde está la mesa de la filantropía.

Anunciando que próximamente van a dar a conocer aquí en Mazatlán, que otro restaurante apoyará a otra institución.

En Culiacán, agregó ya la próxima semana inician con Cayena de Grupo Panamá, apoyando a otra institución.

Sobre la Mesa de la Filantropía, adelantó que acaban de arrancarla en Los Mochis, en apoyo a otra institución, para cerrar en Guasave y la próxima semana recibir ya los donativos de la primera mesa de la filantropía que se hizo en Los Mochis y en Guasave.

“Se van a entregar esos dos donativos y esta semana se entregó un donativo en Culiacán de Omi Restaurante a la Casa del Estudiante de San Ignacio”.

Dijo que paulatinamente estarán compartiendo, tanto de dónde están las mesas de la filantropía y cuánto es el donativo que se está entregando a cada una de las instituciones.

Destacó que efectivamente el récord de mayor recaudación lo tiene Mazatlán en la mesa de la filantropía donde participaron con cinco sucursales del Grupo Panamá aportando el 10 por ciento de las ventas de mes y medio.