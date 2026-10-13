Entrega Noroeste $2 mil donados por lectora anónima para gastos funerarios de doña Sebastiana

MAZATLÁN._ Noroeste entregó los 2 mil pesos donados por una lectora anónima para los gastos funerarios de doña Sebastiana, quien falleció el pasado domingo 4 de octubre.

Jacinta, hija de doña Sebastiana, recibió el donativo en las instalaciones de Noroeste y agradeció el apoyo brindado para su mamá.

“Yo quiero agradecerle el donativo que me está dando, voy a arreglarle la tumba donde ella quedó, y la verdad yo agradezco a toda la gente que ayudó a mi madre en vida y hasta el último momento”, dijo Jacinta tras recibir el apoyo de la lectora anónima.

“Y la verdad, a usted amable lectora, no hay palabras para darle las gracias”.

Doña Sebastiana de la Cruz Flores, tenía 80 años y era vecina de la colonia Valles de Urías, de este puerto, falleció en un hospital y sus familiares solicitaron apoyo económico para los gastos funerarios.

La señora fue apoyada en diversas ocasiones por lectores de Noroeste con recursos económicos, ropa y despensa; y por Cáritas Mazatlán con despensas.

Doña Sebastiana salía a las calles de Mazatlán a solicitar apoyo, ya que desde hace varios años se dedicó a cuidar de su hijo Victoriano, quien tenía más de 60 años, que debido a las secuelas que le dejó un accidente, no podía valerse por sí mismo, por lo que su mamá se encargaba de atenderlo todos los días.

Gracias a la ayuda de lectores de Noroeste doña Sebastiana recibió en varias ocasiones el apoyo que tanto necesita ella y su hijo Victoriano, quien además de ropa y alimentos, requería pañales de adulto.

Ella siempre agradecía cada apoyo que recibía.