Entrega Sebides en Mazatlán apoyos a familias desplazadas de Copala, Concordia

La Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado entregó en Mazatlán apoyos a entre 40 y 50 personas de las cerca de 50 familias desplazadas por la violencia a finales de agosto pasado en Copala, Concordia, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social de este municipio mazatleco, Francisco Javier García Ruiz.

“Sí está la coordinación de Sebides con el Ayuntamiento, la doctora Elga, que es la que estuvo en comunicación con un servidor, se consiguió un lugar apropiado con la Secretaría de Educación Pública (y Cultura), se prestaron instalaciones para, en este caso el Ayuntamiento hizo la gestión con José Juan Rendón y sí ya se hizo la entrega de apoyos con parte de Sebides”, añadió.

“A mí me habían dicho que entre 40 y 50 personas, ahorita fue un apoyo porque no estaban censadas las personas, entonces se tuvo que solicitarles que fueran a un domicilio, a una escuela privada para que se tomaran los datos de las personas y se entregaran los primeros apoyos, desconozco si van a entregar otros apoyos”.

Recalcó que lo primero era ubicar a las personas, saber dónde están viviendo para estarles entregando la ayuda, aunque dijo desconocer qué tipo de apoyos se les dio porque no le tocó acudir a esa acción, pero hay diverso programas como la ayuda para alimentación, para que puedan emprender su propio negocio y algunos enseres domésticos, pero se está trabajando en conjunto el Gobierno del Estado y el Municipio.

Agregó que algunas de las personas desplazadas se encontraban en Villa Unión y fue Sebides quien los buscó, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal fue intermediaria para que se les entregara el apoyo.

En el caso de los niños en edad escolar de las familias desplazadas, dio a conocer que se les está atendiendo por parte de la Sepyc acomodándolos para que se les brinde la educación básica segura.

También dijo que ahorita se está haciendo la invitación extensa a los ciudadanos para que se registren a las viviendas de Conavi, a las de Infonavit y a finales de septiembre para el Fovissste, no ocupan intermediario sino hacerlo vía electrónica o en el caso del Infonavit acudir presencialmente a las instalaciones de esta dependencia federal en el Fraccionamiento Tellerías.

También en Bienestar Municipal se les brinda información al respecto, dio a conocer García Ruiz.