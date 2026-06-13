$!Entrega Sectur Sinaloa reconocimientos y certificaciones al sector turístico de Mazatlán

Con la finalidad de fortalecer la formalidad y la calidad del sector turístico en el puerto, la Secretaría de Turismo de Sinaloa hizo entrega de reconocimientos México Anfitrión 2026, credenciales a guías de turistas y certificados de Registro Nacional de Turismo a prestadores de servicios que cumplieron con los criterios establecidos en distintos programas de evaluación. En un evento que reunió a representantes del sector hotelero, agencias de viajes, restaurantes y guías de turistas, la titular de la Sectur Sinaloa, Mireya Sosa Osuna se encargó de encabezar esta ceremonia, que forma parte de las acciones para fortalecer la profesionalización y calidad en la atención del visitante en Mazatlán. Durante la ceremonia, Sosa Osuna señaló que estos distintivos son el resultado del cumplimiento de criterios de evaluación y del compromiso de las empresas y trabajadores del sector por mejorar sus estándares del servicio, siendo la capacitación y profesionalización ejes centrales del trabajo institucional, con el objetivo de consolidar un destino turístico más competitivo y confiable.









“Para nosotros es muy importante la capacitación, la profesionalización, hemos estado trabajando muy fuertemente en ello, pues el tener estos distintivos para nuestros hoteles y nuestros guías nos hace más competitivos frente a otros destinos, no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó. “La profesionalización del sector turístico es clave para destacar como destino, por lo que estamos muy contentos de seguir profesionalizando a los guías de turistas”, agregó. En el evento, se realizó la entrega de distintivos del programa México Anfitrión a los hoteles Holiday Inn Express Mazatlán, Holiday Inn Resort Mazatlán, Garner Mazatlán Beach, Costa de Oro y California. Además se entregaron constancias del Registro Nacional de Turismo, a Hotel Holiday Inn Expres and Suits Mazatlán, Operadora Turística Drive and Guide, Crisma Tours, Emisa Corporativo de Servicios, Cafetería Acapricho, Hotel Yauco, Héctor’s Bistro, La Molcajetería y Viajez ABZ de Mazatlán.







