$!Entrega Sectur Sinaloa reconocimientos y certificaciones al sector turístico de Mazatlán

Con la finalidad de fortalecer la formalidad y la calidad del sector turístico en el puerto, la Secretaría de Turismo de Sinaloa hizo entrega de reconocimientos México Anfitrión 2026, credenciales a guías de turistas y certificados de Registro Nacional de Turismo a prestadores de servicios que cumplieron con los criterios establecidos en distintos programas de evaluación.
En un evento que reunió a representantes del sector hotelero, agencias de viajes, restaurantes y guías de turistas, la titular de la Sectur Sinaloa, Mireya Sosa Osuna se encargó de encabezar esta ceremonia, que forma parte de las acciones para fortalecer la profesionalización y calidad en la atención del visitante en Mazatlán.
Durante la ceremonia, Sosa Osuna señaló que estos distintivos son el resultado del cumplimiento de criterios de evaluación y del compromiso de las empresas y trabajadores del sector por mejorar sus estándares del servicio, siendo la capacitación y profesionalización ejes centrales del trabajo institucional, con el objetivo de consolidar un destino turístico más competitivo y confiable.
“Para nosotros es muy importante la capacitación, la profesionalización, hemos estado trabajando muy fuertemente en ello, pues el tener estos distintivos para nuestros hoteles y nuestros guías nos hace más competitivos frente a otros destinos, no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó.
“La profesionalización del sector turístico es clave para destacar como destino, por lo que estamos muy contentos de seguir profesionalizando a los guías de turistas”, agregó.
En el evento, se realizó la entrega de distintivos del programa México Anfitrión a los hoteles Holiday Inn Express Mazatlán, Holiday Inn Resort Mazatlán, Garner Mazatlán Beach, Costa de Oro y California.
Además se entregaron constancias del Registro Nacional de Turismo, a Hotel Holiday Inn Expres and Suits Mazatlán, Operadora Turística Drive and Guide, Crisma Tours, Emisa Corporativo de Servicios, Cafetería Acapricho, Hotel Yauco, Héctor’s Bistro, La Molcajetería y Viajez ABZ de Mazatlán.
Asimismo, se otorgaron certificaciones a guías de turistas de establecimientos turísticos como Playa Sol Tours, Pronatours y Mazatlán Van Tours.
Sosa Osuna explicó que la entrega del México Anfitrión es de gran importancia para el destino, pues representa un reconocimiento al esfuerzo del sector hotelero en materia de hospitalidad, calidad en el servicio y trato al visitante, al señalar que este tipo de certificaciones fortalecen la confianza de los turistas en los destinos del estado.
Por otro lado, en lo que se refiere al RNT, destacó que es un instrumento clave dentro del sector, pues permite acreditar a las empresas y prestadores de servicios que cumplen con la normatividad vigente, además de abrir la puerta a programas de promoción, financiamiento y esquemas de fortalecimiento institucional.
Del mismo modo, destacó la importancia de las certificaciones a guía de turistas, a quienes calificó como piezas fundamentales en la experiencia del visitante, al ser quienes transmiten la historia, cultura, tradiciones e identidad de los destinos de Sinaloa.
En este sentido, la secretaria añadió que estas acciones forman parte de una estrategia integral para elevar la calidad de los servicios turísticos en Sinaloa, en un contexto de creciente competencia entre destinos a nivel nacional e internacional.
“Estas acciones reflejan el compromiso del sector con la mejora continua, ya que cada reconocimiento representa un esfuerzo por elevar el nivel del servicio turístico, pues la experiencia del visitante se construye desde el primer contacto”, dijo.
La hospitalidad es la base de un turismo sólido y confiable, pero sobre todo del trabajo en equipo entre sector público y privado, el cual es fundamental”, agregó.
Sosa Osuna afirmó que la diferenciación de los destinos ya no depende únicamente de sus atractivos naturales o infraestructura, sino también del nivel de preparación de quienes brindan atención directa a los visitantes.
Además, la titular de la Sectur reiteró el reconocimiento a los actores del sector que han apostado por la formalidad y la mejora continua, al considerar que estos esfuerzos contribuyen a consolidar una industria turística más sólida y profesional.
Finalmente, Sosa Osuna afirmó que la entrega de estos reconocimientos, certificaciones y credenciales representa un paso importante en la construcción de un turismo más ordenado, competitivo y orientado a la excelencia en el servicio.