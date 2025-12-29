$!Entregan 128 permisos del Programa de Reordenamiento del Tianguis de la Colonia Juárez 2025

Un total de 128 permisos del Programa de Reordenamiento del Tianguis de la Colonia Benito Juárez 2025 fueron entregados la mañana de este lunes en ese lugar en un evento encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. “Estoy muy contenta de estar en el Tianguis de la Juárez, estos espacios se construyen con historia de esfuerzo, de éxito de familias que por generaciones han salido adelante con un trabajo que sobre todo es honesto, que son una parte viva de nuestra economía popular, aquí se sostiene el ingreso de muchos hogares y se fortalece el tejido social de nuestra ciudad”, agregó Palacios Domínguez en su mensaje ante decenas de comerciantes. “Este tianguis tiene más de 30 años de tradición y llevaba más de una década sin proceso de reordenamiento, por eso desde el inicio de esta administración decidimos hacer las cosas de frente, con diálogo y sobre todo escuchando a las y los comerciantes, quiero reconocer de verdad en ustedes y en su ligereza una gran gestora para poder llevar a acuerdos que favorecen a muchas familias”. En el evento realizado poco después de las 9:00 horas en el parque de la Colonia Benito Juárez, añadió que son 128 familias de comerciantes que reciben este día la certeza después de años de espera y reciben justicia social.





“Este es nuestro primer año de gobierno y nos hemos dedicado a poner orden en donde era necesario, sabíamos que no podíamos seguir postergando decisiones que impactan directamente en la vida diaria de la gente, a partir de aquí el camino es hacia adelante, con reglas claras para este crecimiento”, continuó. “Y en este Programa de Reordenamiento vamos a seguir avanzando en los demás tianguis de la ciudad, los de Santa Teresa, Francisco Villa y la Flores Magón siempre con mismo principio, consenso, respeto y acompañamiento, queremos que quienes llevan años trabajando con autorizaciones temporales, que sé que muchos de ustedes así las tenían, tengan la oportunidad para seguir creciendo y que el comercio popular siga siendo una fuerza viva y ordenada en Mazatlán”. En entrevista, precisó que habían pasado 14 años sin entrega de permisos y sin regulación. “El padrón histórico era desde el 2011, había mil 100 permisos y nos dimos a la tarea de hacer este reordenamiento y nos dimos cuenta que había 303 no localizados, entonces fueron revocados esos permisos y el día de hoy estamos entregando 128 permisos en esta primera etapa, vamos por etapas”, precisó Palacios Domínguez.



