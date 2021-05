$!Entregan 15 patrullas a la SSPM, en Mazatlán

“He instruido al Secretario de Seguridad Pública aquí presente para que no baje la guardia y siga con los operativos en la ciudad y zona rural, con estas nuevas patrullas estoy seguro que vamos a ofrecer mejor seguridad a los mazatleco y vamos a estar más alertas en algunas zonas donde existe más riesgo”.

Felicitó a los comandantes y policías en general por considerar que han hecho un buen trabajo y pidió a quienes manejarán estas nuevas patrullas doble cabina, Silverado Chevrolet, ya equipadas con lo que debe contar este tipo de unidades, que las cuiden y que hagan el mejor uso de ellas.

En entrevista dijo no tener la cifra de lo que se invirtió.

“Nosotros no hemos gastado en las patrullas, pero ya se está licitando porque nos corresponden 10 patrullas más, estamos hablando de 25 patrullas (en total)... No tengo la cifra (de lo que costaron las 15 patrullas), pues no son recursos del Ayuntamiento. Nosotros vamos a comprar 10, de hecho, con el Tesorero se está platicando y ya entró a la licitación, eso es lo que viene enseguida”, dijo.

¿Entonces estas de qué recursos son?, se le preguntó al Alcalde, tras el evento de entrega.

“Vienen del Estado... pero estoy muy agradecido con todo esto, estamos haciendo el esfuerzo más grande que se ha podido, naturalmente, porque no llegan así nada más”, respondió Villalobos Jiménez.