$!Entregan 1,500 regaderas ecológicas en Mazatlán para fomentar el ahorro de agua

Con el propósito de fomentar el cuidado del agua en las familias mazatlecas, el Gobierno de Mazatlán y la empresa ARCA Continental se unieron para poner en marcha el programa “Ahórrate un chorro”, en el que se entregaron mil 500 regaderas ecológicas a ciudadanos de distintas partes del puerto. A través de la dirección de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento, miles de familias provenientes colonias como Urías, El Castillo, Santa Fe, Rincón de Urías, Palmares, Santa Teresa y Rafael Buelna, fueron beneficiadas por estos artefactos que ayudarán con el ahorro de agua y la reducción de gastos en su recibo.

La entrega de regaderas se llevó a cabo en la Primaria Democracia de Urías, en un acto encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios, quien estuvo acompañada por el director regional de ARCA Continental, Alberto de la Garza; el director de Bienestar y Desarrollo, Francisco Javier García; y el gerente general de Jumapam, Jorge González Naranjo. “Este gesto es una inversión en el futuro de Mazatlán porque cada gota que ahorramos hoy se convierte en agua disponible para mañana, y en un municipio como el nuestro que siempre está en desarrollo, que recibe visitantes y que cuida sus recursos naturales, el agua es vida”, dijo Palacios Domínguez.

“Con estas regaderas vamos a beneficiar a siete colonias, con el compromiso de que a través de nuestros compañeros de Jumapam vamos a informar sobre el agua ahorrada, porque lo que se mide se mejora y queremos que Mazatlán sea un ejemplo de que aquí cuidamos el agua. Sé que con el esfuerzo de cada familia y el compromiso de empresas, vamos a lograr que el agua nos rinda más”. Los funcionarios indicaron que gracias a las nuevas regaderas ecológicas, las familias mazatletas podrán ahorrar hasta un 60 por ciento del agua utilizada en sus hogares, pues al mismo tiempo contribuirá enormemente en la conservación de este recurso natural.







