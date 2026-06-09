$!Entregan 40 uniformes a elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán

Un total de 40 uniformes a elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron entregados la mañana de este martes previo al próximo periodo vacacional de verano del que se tienen buenas expectativas para Mazatlán. “Hoy venimos a cumplirle a un grupo de personas que nos cumplen todos los días en preparación para este verano: el Escuadrón de Policía Acuática de Mazatlán, hoy entregamos 40 uniformes completos a este personal que tiene una doble responsabilidad que no es menor, son policías y son guardianes de nuestras playas, cuidan el orden, cuidan a quienes vienen a visitar del mar y responden cuando alguien necesita ayuda en el agua”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Todo eso por la exposición que implica trabajar en el litoral bajo el sol, con el mar como escenario de todos los días y más en temporadas vacacionales como este verano que está por iniciar”. En su mensaje en el evento de entrega en la velaria ubicada en la Playa Norte, agregó que desde el inicio de su administración se ha trabajado para fortalecer al Escuadrón Acuático porque se cree que una fuerza bien equipada puede responder mejor a todas y todos los mazatlecos.

“Los hemos dotado de una nueva patrulla, estamos mejorando el Centro de Mando Conjunto Delfín y mantenemos capacitaciones constantes, el macrosimulacro de marzo pasado fue un ejemplo de ello, un ejercicio que fue reconocido a nivel nacional en el que la Policía Acuática certificó a nuevos salvavidas a instituciones y empresas”, recordó la Presidenta Municipal. “Los uniformes que entregamos hoy son algo más que ropa de trabajo, Mazatlán recibe cada año a cientos de miles de visitantes que llegan a sus playas y saben que el personal tiene que estar preparado, identificado y presente en el litoral, es parte de lo que hace que Mazatlán sea un destino seguro durante este verano mundialista”.

Agradeció a los elementos de este Escuadrón por su dedicación y su valentía y les dijo que se seguirá trabajando para que tengan todo lo que necesitan para cumplir su misión. El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó en su intervención que se entregaron uniformes a un grupo de servidores públicos que desempeñan una de las labores más nobles y valientes dentro de dicha corporación y que es proteger la vida de quienes disfrutan de las playas.

“Quiero expresar en nombre de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal nuestro más sincero agradecimiento a la Presidenta Municipal por su respaldo permanente en las áreas operativas y por impulsar acciones que fortalecen las capacidades de nuestro personal”, recalcó. “Esta entrega de uniformes representa mucho más que una mejora de imagen institucional, es una muestra de reconocimiento al trabajo, la disciplina y el compromiso de quienes diariamente vigilan nuestras costas, Mazatlán es uno de los destinos turísticos más importantes de México, cada año recibimos a miles de visitantes nacionales y extranjeros que eligen nuestras playas para disfrutar de un momento de descanso y convivencia familiar”. Añadió que detrás de esa experiencia segura existe un trabajo silencioso, constante y profesional realizado por el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático quien no solamente está presente durante periodos vacacionales sino que su labor se desarrolla durante todo el año atendiendo emergencias, realizando rescates, brindando primeros auxilios y manteniendo vigilancia permanente en las playas.

“Son la primera respuesta cuando una persona se encuentra el peligro en el mar y muchas ocasiones la diferencia entre una tragedia y una vida salvada, con la llegada de los próximos periodos vacacionales la responsabilidad de este Escuadrón cobra aún mayor relevancia, miles de familias visitarán nuestro puerto con la confianza de encontrar playas seguras”, asentó. “Esa confianza descansa en gran medida en la preparación, experiencia y capacidad de reacción de los elementos de salvamento acuático, por ello reiteramos el compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones de trabajo de quienes arriesgan su vida para proteger a la de los demás, son una herramienta más para que continúen desempeñando su labor con profesionalismo, orgullo y sentido de pertenencia”.