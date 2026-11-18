Un total de 799 nuevos uniformes para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán fueron entregados la mañana de este miércoles en un evento en el que también se dio la bienvenida a 35 nuevos elementos recién egresados de la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa. “Hoy continuamos dignificando la labor policial reafirmando nuestro compromiso con el bienestar de los elementos de nuestra corporación, entregando 799 uniformes completos: botas, pantalón, camisa y gorra para cada elemento, uno para cada quien sin excepción”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. “Con esta entrega cubrimos la corporación entera, y después de dos años de espera para recibir nuevo equipo hoy cumplimos dos años seguidos renovando los uniformes de nuestra Policía y dentro de este total hay un grupo que me da mucho gusto en particular, 35 uniformes son para los 35 elementos de nuevo ingreso que llegan de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa listos para integrarse de inicio a las actividades de proximidad social”.

En su mensaje en el evento realizado cerca de las 8:30 horas en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad, le dio la bienvenida a dichos nuevos elementos a la corporación. “Llegan en un momento de grandes retos, es cierto, pero sepan que la voluntad de trabajar por la seguridad de Mazatlán es más grande que cualquier reto y llegan a una Policía en proceso de transformación que los recibe y los formará para que sean la primera línea de defensa de la sociedad”, recalcó la Presidenta Municipal. “Para ellos todo nuestro reconocimiento y la mejor de la bienvenida, que este uniforme sea señal de que nuestro municipio sabe quién los cuida, es la imagen de un Mazatlán que respeta a su Policía y que espera que cada uno de los elementos que la integra estén formados con honor”. Les pidió ponerse el uniforme con orgullo, pero también con la consciencia de que quien lo porta carga con la confianza de miles de familias y para que esa confianza se sostenga el respaldo tiene que ser completo: equipamiento, capacitación y condiciones dignas y en eso se está avanzando y se va continuar trabajando.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, en su intervención agradeció a nombre de quienes integran dicha corporación la entrega de este uniforme. “Nuestro sincero agradecimiento a la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, por el respaldo y el compromiso que demuestra con nuestra corporación a través de la entrega de estos 790 uniformes para las y los policías municipales”, dijo Cruz Domínguez ante los nuevos elementos de la corporación, policías y funcionarios municipales. “Este apoyo representa mucho más que una nueva indumentaria, significa dotar a nuestros elementos de mejores condiciones para desempeñar su labor, fortalecer su identidad institucional y reconocer el trabajo que diariamente realizan en las calles de Mazatlán”.