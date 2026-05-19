Entregan a Bomberos Veteranos de Mazatlán 5 camiones y equipo

Cinco camiones, entre ellos un carro escala, y equipo, donados por agrupaciones de Rotarios de Alberta, Canadá, fueron entregados la mañana de este martes a Bomberos Veteranos de Mazatlán.

“Hoy el pueblo de Mazatlán recibe a través de sus Bomberos Veteranos cinco camiones y equipo táctico de protección que colocan a nuestro Municipio entre los mejor equipados de nuestro País en materia de protección civil”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento de entrega.

“Como bien ya lo mencionaba el ingeniero José Sánchez , estamos haciendo historia, es un legado que les vamos a dejar a las y los mazatlecos en tener la mejor flotilla de Bomberos en el noroeste de nuestro País, Mazatlán tiene hoy desarrollos verticales fruto de una economía dinámica que trae consigo nuevos retos, es por eso que hoy al recibir el equipo que permite atender rescates y sofocar incendios a gran altura contamos con una capacidad que significa vida para las y los mazatlecos en momentos de emergencia”.

Añadió que con esta dotación el Cuerpo de Bomberos Veteranos de Mazatlán podrá cubrir toda la ciudad de manera simultánea y además apoyar de manera solidaria a los municipios del sur de Sinaloa en emergencias de gran magnitud.

El presidente de enlace de clubes de Rotarios de Mazatlán y Canadá, José Sánchez Reynoso, manifestó que a partir de este momento Mazatlán va ser autosuficiente en servicios de bomberos en cuanto equipo y estos camiones son para las bases de Mazatlán, El Castillo y Villa Unión.

El capitán y presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Luis Fernando Leyva, agradeció el apoyo de los cuerpos de Bomberos y Rotarios de Alberta, Canadá, por esta donación y a la población mazatleca porque con una parte de lo que pagan del predio que se dona a esa agrupación pudieron pagar lo correspondiente a la importación de los camiones que es de 150 mil pesos por unidad.

También planteó que se debe hacer una encuesta para que la ciudadanía decida si también dona un peso en su recibo de agua y drenaje para los Bomberos Veteranos de Mazatlán como ya lo hace para el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán.