Entregan aparatos auditivos a 100 personas en Mazatlán

Durante la Jornada de Salud Auditiva Integral “Ponte Oreja”, este miércoles se entregaron aparatos auditivos a 100 personas en Mazatlán por parte del Sistema DIF Municipal, Fundación MVS Radio y Fundación Oxxo.

“Hoy venimos a devolverles ese sonido a 100 mazatlecas y mazatlecos, 100 personas que confiaron en el DIF Mazatlán y se acercaron con una petición: volver a oír”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento realizado en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.

“Gracias a Fundación Oxxo, gracias a Fundación MVS Radio, y con un proceso hecho con cuidado, con paciencia y con mucho cariño hoy estamos cumpliéndole a 100 personas que regresan a disfrutar uno de sus sentidos, a estas dos grandes empresas les quiero agradecer por voltear a ver a nuestra gente y por confiar en nuestro Gobierno”.

Recalcó que el trabajo de hoy es una muestra más de que la iniciativa privada socialmente responsable es un pilar del bienestar que se quiere construir en todo México.

“Quiero reconocer también el trabajo de DIF Municipal, a José Luis Gómez, del gran equipo de profesionales de la audición que nos acompañan el día de hoy y de todas las personas que hicieron posible esta Jornada”, subrayó la Presidenta Municipal.

“Detrás de cada aparato hay horas de gestión, de organización y de atención, a las y los beneficiarios quiero decirles que estos aparatos son para que escuchen mejor, pero sobre todo para que se sientan mejor, recuperar la audición es recuperar la comunicación, la convivencia y el disfrute de los sonidos y cada uno de los aparatitos que les vamos a poner hoy es un boleto para mejorar su calidad de vida”.

Los invitó a ponérselo para subirle el volumen a la vida y regresar a casa a escuchar lo que más extrañaron: la voz de los suyos.

El director del Sistema DIF Municipal dijo que para el Centro de las Familias del Bienestar de Mazatlán son muy importantes este tipo de acciones, el trabajo en conjunto con la sociedad civil, con asociaciones gubernamentales y en este caso con Fundación Oxxo y Fundación MVS Radio.

Correspondió a Yareli Jazmín Miranda dar las gracias a nombre de los beneficiarios en el evento que también fue presidido por la representante de Fundación MVS Radio, Ana Cristina Ibáñez y el gerente de Oxxo Plaza Mazatlán, Efrén Gerardo Sánchez.

“Nos permite mejorar nuestra calidad de vida, convivir, reírnos con lo que escuchamos y crecer como seres humanos. En nombre de todas y todos los que hoy mejoramos nuestra vida, quiero agradecer a Oxxo, a Fundación MVS Radio y a la Presidenta Municipal Estrella Palacios que nos acompaña hoy, pero principalmente a DIF Mazatlán porque siempre busca mejorar el bienestar de las familias”, añadió Miranda.