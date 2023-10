”Es cómo facilitas a la gente que trabaje más o que produzca más en su trabajo para que dedique menos tiempo a producir y más tiempo a vender para que gane más dinero, impulsar la economía, si multiplicas por miles esto que estamos haciendo es dinero para las familias y en consecuencia para la economía sinaloense”, recalcó Gaxiola Coppel.

En el evento realizado al oriente del Parque Lineal reiteró que al comprar el volumen en Mazatlán se cuadruplicó el apoyo con relación al año pasado en que se tuvo un presupuesto estatal para este programa de cerca de 11 millones de pesos y en toda la entidad se triplicó en general.

”El Gobernador Rubén Rocha Moya le ha agarrado mucho gusto por este proyecto, Programa de Equipa Sinaloa porque les ha gustado a ustedes, les ha solucionado, ayudado a avanzar a ustedes, a las familias sinaloenses que más lo necesitan, no olvidemos que este es un Gobierno en el que la prioridad es la gente más necesitada”, reiteró el titular de la Secretaría de Economía en la entidad.

”Trabajamos para todos por supuesto, pero a la gente más necesitada le metemos especial interés, le dedicamos más tiempo para diseñar proyectos como hemos tenido el proyecto de los abarrotes, de los tianguistas, más de 80 mil capacitaciones, siempre estamos buscando cómo vamos a buscar la calidad de vida e ingreso”, recalcó.

Precisó que en el Programa Equipa Sinaloa no se acude a regalar equipos, aunque sí son en la práctica así, pero como la Secretaría de Economía su función es propiciar el ambiente para que se generen empleo y economía por eso se brinda ese apoyo, pero no con eso se cumple.

”Un equipo puedes usarlo o no usarlo e igual venderlo mañana, qué hicimos con Equipa Sinaloa, hay un comodato, tienen que utilizar el equipo durante un año para demostrar que sí lo quieren y si no va para atrás (lo tienen que devolver)”, precisó Gaxiola Coppel.

”Y número dos: las capacitaciones, y se los pido: hay que capacitarse, por qué, porque el objetivo de este programa es que hagan dinero produciendo, generando dinero con el equipamiento para un negocio nuevo que vayan a poner o para uno que exista que lo están mejorando con el equipamiento, no queremos que salgan de apuros momentáneos en el caso de si vendieran el equipo, queremos que salgan de apuro en el corto, mediano y largo plazo”.

Agradecen apoyos

Por su parte la señora María de los Ángeles Solís, en representación de los beneficiarios agradeció a los funcionarios de la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado, así como al Alcalde Édgar González Zataráin.

”Les agradecemos mucho este donativo del señor Gobernador que siempre ha estado al tanto de Mazatlán apoyando al que menos tiene, me siento muy contenta de ser responsable de este mensaje a nombre de todos mis beneficiarios que el principio es agradecerle a todos ustedes este beneficios que nos vienen a dar, el cual me siento muy emocionada ya que tenemos tiempo esperando este apoyo que hoy se nos hace esa realidad”, añadió Solís.

Al dar la bienvenida al evento, al que asistieron beneficiarios de poblados como Isla de la Piedra, El Walamo, Chicuras y emprendedores de diferentes partes de Mazatlán, el Presidente Municipal de Mazatlán dijo estar muy contento con esta entrega de equipos a 46 familias.

”Sabemos lo difícil que es iniciar de pronto o sostener un negocio porque no tienes a veces para comprar un cilindro de gas, porque no tienes para comprar una estufa, porque no tienes para comprar el refrigerador y en muchas ocasiones vas y los pides fiado y los tienes que pagar tres veces más de lo que cuesta porque estás pagando y pagando y se hace una cuenta de nunca acabar porque te están financiando un equipo que sale carísimo y que trabajas a veces solamente para pagarlo”, continuó González Zataráin.

”Esto es un gran apoyo para emprender un negocio, para sostener un negocio que ya traes porque normalmente son pequeños negocios que ya se tienen, ya se vienen trabajando, tener una carreta por ejemplo de tacos no es cosa fácil, hay mucha gente que añora tener su equipo propio, en muchas ocasiones se tiene que andar pidiendo prestado equipo, rentado incluso”.

Por ello dijo que este apoyo les resuelve satisfactoriamente esa necesidad y ha crecido el número de apoyos comparativamente con otros años y eso es muy satisfactorio y Mazatlán tiene miles de familias que se dedican al negocio en su vivienda o en algunos puntos de mercados, plazas públicas, del malecón o diferentes lugares.